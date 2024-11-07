限貸、打房衝擊房市買氣 北台灣四個月僅8案完銷

今年第3季房市面臨銀行房貸滿水位危機、央行第七波打炒房政策，買氣明顯衰退。據住展雜誌彙整北北桃竹在7-10月推出之新案，由建商公布完銷資訊，四個月僅8案告捷，其中台北、新北市各1案，新竹地區2案、桃園市4案。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，目前房市無差別受害，高價蛋黃區本出於價位硬傷，銷售熱況不及低總地帶，眼下更雪上加霜，而擁有比價效益的新興區，現在面對不利投資情勢發展，還傳解約潮，災情同樣嚴峻，要像上半年單單是雙北市數個月內就有10到20案完銷光景已不復見。

觀察現階段可順利完銷的建案，陳炳辰指出，主要有五大特型，包括價格、地段、小宅、品牌、行銷技巧，像是桃園市中壢區的兩案「湖JIA Ⅱ」、「遇明」都屬小案，各只有1.8億元與0.6億元的總銷，「遇明」還僅9戶，順銷不意外。

價格優勢也是順銷關鍵，包括桃園市楊梅區的透天案「站前盛宴2」，總價帶在1,000萬元左右，平鎮市區的罕推新案「隅田川」，打出廣告戶不到800萬元，還有新竹縣竹北市的「高鐵馥境」，位在都市計畫區外的甲種建地，享高鐵生活圈，單價僅5字頭，為竹北高鐵特區的三分之二價，皆引發買氣。

值得一提的是，儘管現階段房市買氣下滑，但地段仍是讓消費者進場的原因，陳炳辰指出，更玩味的是，開價來到120萬元的台北市大同區「三豐雲承」以及8字頭的新北市新店區的「岳軒京選」、新竹縣竹北市的「協勝大聚」，不低的價碼仍讓買方表現出「該買的房，貸款受限也要買」的無懼態度。

他表示，一方面在於區位蛋黃，口碑建商的「三豐雲承」擁首都與承德路門牌，「岳軒京選」所在大坪林，為新店區成熟的居住地帶，且新案稀缺更添魅力，「協勝大聚」則在高鐵特區，熱度不在話下，再者因為主流坪數的規劃，這三案均有2房的小宅產品，彰顯吸睛效益。

此外，「岳軒京選」與「協勝大聚」又在行銷面下功夫，「岳軒京選」的代銷搭配的是房仲背景業者，預約客戶口袋名單眾多，「協勝大聚」則早先舉辦說明會來蒐集累積客戶，不俗成績印證此舉功效。