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房價還能撐嗎？一表看央行六波信用管制前後變化

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／中信房屋提供
房市示意圖／中信房屋提供

央行祭出第七波房市管制措施，加上近期銀行房貸水位拉「緊」報，使得房市瞬間降溫，交易量大幅縮減，不少民眾認為房市將轉為空頭，房價可能應聲下跌。

中信房屋研展室彙整實價登錄，對比歷次央行推出房市管制措施前後的房價變化，數據顯示，過去六波房市信用管制，房價上漲與下跌各出現3次，但從長期趨勢來看，房價整體仍然持續上揚。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，2020年底，央行推出近年首波選擇性信用管制時，當時全台平均房價約每坪30.5萬元，多波管制下，房價確實曾在下一季出現下修，但修正的幅度相對有限，2023Q2那次最重，但也僅修正2.7%。

而截至今年Q3，全台的平均房價已經來到每坪46.7萬元，也就是說短短四、五年時間裡，全台平均房價就增加了16.2萬元，漲幅高達53%，漲勢相當驚人。

為何政府頻繁打炒房，但房價卻始終居高難下？

莊思敏指出，雖然政府頻頻打炒房，但房價上漲仍有基本面的支撐，一方面，過去幾年全球QE、降息、台商回流等因素導致市面上游資氾濫，大量熱錢湧進不動產市場，擴大了房市需求。

另一方面，由於缺工少料、原物料上漲以及土地取得成本的提高，建商的營建成本也跟著增加，而這些成本最終也會轉嫁到消費者身上，進一步推高房價。

這一次號稱「史上最重」的打炒房措施是否真的能把房價打下來，莊思敏認為，第七波選擇性信用管制的實施，加之近期沸沸揚揚的銀行房貸限額風波，確實讓市場信心受到很大干擾，買賣雙方紛紛進入觀望狀態，交易量快速萎縮，原本的供需結構也將面臨反轉的壓力。

房市一向具有「量行價先」的特性，若長期買氣不振，房價最終勢必會有所回落，惟鑒於通膨預期、美國降息、以及科技產業設廠等利多因素仍在支撐市場，判斷房價下修空間也會相對有限。

央行歷次信用管制推出前後全台平均房價變化 資料來源／中信房屋
央行歷次信用管制推出前後全台平均房價變化 資料來源／中信房屋

央行 房價 房市 炒房

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