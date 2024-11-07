家族企業永續傳承有方法 勤業眾信揭三大成功關鍵

良好的家族治理是企業長期成功的不二法門，勤業眾信《2024亞太地區家族辦公室洞察》報告提出十大趨勢，其中以「永續投資」和「科技應用」最受重視。專家建議，可針對三大方向提前擬定策略，確保資產能順利傳承下去並保持競爭力。

家族的穩定性與凝聚力對企業的永續傳承至關重要，勤業眾信聯合會計師事務所近日舉辦家族傳承系列講座並提出「家族控股公司」、「家族治理」及「家族辦公室」三大重點，由多方角度切入並擬定策略，確保家族企業在保有競爭力同時永保財富永續。

勤業眾信私人暨家族企業服務團隊資深會計師王瑞鴻舉例，近代知名精品龍頭的家族事業，歷經六代將近兩百年未曾衰退，主要歸功於兩大原因，首先，在面臨其他集團暗中收購股權的威脅時，該集團迅速召開家族會議，將分散至各家族成員手中的股權集中成立家族控股公司，並同時簽訂協議，規定家族成員在一定期間內不得出售股權，確保企業的經營權不受外部影響。

王瑞鴻指出，其次則是該精品龍頭家族也有著完善的家族治理，透過制定家族憲章，家族核心價值觀得以鞏固並成為治理的根基，使得每位家族成員都能在共同的價值觀下行動，有助於減少內部矛盾，提升決策的效率，並確保家族傳承的方向始終保持一致。

德勤財務顧問股份有限公司副總經理張洪碩建議，隨著家族需求日益複雜和多樣化，家族辦公室的設立可謂是現代財富管理的核心，不僅能夠提供多元化投資和風險管理，還能有效地進行傳承規畫和全球資產布局，保護財產的同時也利於增加家族財富。

張洪碩說，設立家族辦公室的流程通常分為「評估家族現況、訂立共同目標及未來願景、執行及轉變」三個階段，必須要與家族成員密切溝通，確保每個成員的期望和家族價值觀得到充分考慮。

張洪碩也分享在Deloitte私人暨家族企業服務（Deloitte Private）《2024家族辦公室洞察系列報告-亞太地區》中所提到的十大趨勢，包括風險管理、看好股票和房地產投資、分散投資需求驅動海外布局、永續投資熱潮、專業化程度不斷提升、制定傳承計畫、科技浪潮以及應對網絡安全威脅。特別是永續投資和科技應用，成為家族辦公室未來發展的關鍵領域。

報告指出，儘管面臨全球經濟不確定性及地緣政治風險，77%的亞太地區家族辦公室對未來仍持樂觀態度，預計資產管理規模將持續增長，這表明家族辦公室在現代財富管理中將繼續發揮重要作用。

綜合而言，對家族抱持高度認同感與凝聚力是家族財富永續的重要基石，當家族成員在共同的願景和價值觀下攜手合作時，家族企業的未來才能更加明亮，財富的傳承也能更加順利。