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川普當選 機械公會理事長：不確定因素消失有利工具機產業復甦

經濟日報／ 特派記者宋健生／東京6日電

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台灣機械公會理事長莊大立6日表示，美國總統大選落幕，不確定因素消除，而美國又是全球經濟產業的火車頭，加上川普強力推動美國製造有利未來投資，預期將可帶動台灣機械與工具機的出口，明年整體市場轉趨樂觀。

莊大立指出，其實不論誰當選美國總統，選舉等不確定因素消除，對全球的景氣都是好的。川普當選美國總統，對台灣的電子產業可能會有影響，但對機械與工具機等資本財來說，美國製造有利於未來投資。

「景氣再壞也壞不到哪裡！」莊大立說，台灣機械與工具機產業可望由谷底緩步回升，尤其川普當選後，預期將會促使俄烏戰爭與中東衝突加速平息，而美國製造技術協會（AMT）稍早也樂觀預期，明年美國工具機市場將有高達23%的成長幅度。

由台灣機械公會主辦的「台北國際工具機展」將於明年3月3日至8日登場，目前國內外廠商報名參展已超過6,000多個攤位。莊大立說，明年展會主題是「從整合到創新」，強調智慧製造與創新應用，迎合景氣復甦腳步以差異化跟國際競爭。

川普 工具機 美國

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