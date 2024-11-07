生技論壇／台灣生物產業協會榮譽理事長李鍾熙談契機 打造健康台灣

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台灣生物產業協會榮譽理事長李鍾熙昨（6）日表示，生技產業日新月異，許多新科技如火如荼發展，包括新藥開發、精準健康、再生醫療及外泌體等，如今隨著政府推動「健康台灣」新藍圖，如何讓民眾的健康從治療走向預防，目前已有許多新科技發展的檢驗技術，值得政府更加重視。

經濟日報昨天舉辦「2024生技論壇—健康台灣 生技新契機」，邀請產官學研及金融各領域專家，討論台灣生醫產業的現況及未來藍圖。

本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資、藥華醫藥、長聖國際生技、中國醫藥大學附設醫院、訊聯生技等協辦。

李鍾熙指出，過去20年來，台灣生技產業透過一邊學習、一邊成長的辛苦過程，至今成果非常豐碩。2005年台灣上市櫃生技公司僅有35家，到目前已成長至220家，成長六倍；20年來產值已由750億成長至7,500億元以上，成長十倍；市值也由750億元成長至1.6兆元，成長20倍。

李鍾熙指出，自賴清德總統上任之後，將「健康台灣」視為重要政策之一。健康台灣的宗旨是要提升國民的健康，延長樂活的年齡，縮短長者臥床時間，這不僅要靠醫療的協助，也需要重視預防保健，這不僅攸關民眾的福祉，對產業發展也提供了一個新的機會。

他指出，發展健康產業有其挑戰，重點在於健康成效不易被看到，因此如何衡量健康至關重要。

近年來愈來愈多新科技投入 ，這些新技術都能更精準的協助醫療檢驗單位為民眾進行健康評估。「預防勝於治療」，要達到預防的目的，需要進行更多的檢驗，讓民眾能透過檢驗進行早期發現、早期預防，如此將有機會降低醫療的次數與開銷。

李鍾熙舉例，台灣目前在全世界最積極推動的低劑量電腦斷層掃瞄（LDCT），對肺癌的檢測影響很大，次世代基因定序（NGS）檢測、以及液態活檢等新檢驗技術，都是我國在推動「健康台灣」很重要的助力。

李鍾熙總結，期待政府在落實健康台灣的願景時，能多支持企業提供員工更多的健康相關檢驗，唯有讓全民健檢普及化，不僅能讓民眾預防疾病有更好的效果，也能為生技產業開創新藍海市場。