生技論壇／中華開發生醫基金總座吳欣芳：明年投資關注三主題

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中華開發生醫基金總經理吳欣芳提出，明年國內生醫產業有三個值得關注的投資主題，包含創新藥、減重醫美相關的慢病治療與健康長壽商機，以及創新醫療科技與AI賦能服務。

經濟日報昨（6）日舉辦「2024生技論壇 健康台灣 生技新契機」，吳欣芳以《生醫新視界 迎接生醫投資新時代》為題進行專題演講。

她表示，首先對於資本市場現況提到，美國是生技製藥最重要市場，生技指數長期趨勢往上，而今年籌資有復甦跡象，惟生技類股近二年受Magnificent 7（科技七巨頭）及AI概念排擠資金，績效遜於科技類股，且美國大藥廠因專利到期，本益比相較S&P500指數打九折。但大藥廠中有減重藥物產品組合者本益比明顯較其他公司高許多。

至於台股五年來OTC生技指數報酬率為53％，也因近一年資金湧向科技股，生技指數落後大盤。惟台股生醫次族群指標公司以新藥類股績效領先醫材及健康服務類股。從疫情中到疫後，國內生醫股前十大市值增約64%，前十大公司醫藥相關者達九家；市值第一的藥華新藥營收大幅領先同業；康霈搭GLP-1 減重藥熱潮，市值快速升至第二；順藥晟德集團老店新生；保瑞、美時透過M&A（併購）優化營收組合。

她指出，國內生醫股目前評價高於美股，業者宜把握目前資本市場優勢強化經營體質。觀察今年台灣生醫股趨勢，新成長題材帶動投資人熱情，但整體已從本夢比回歸到基本面。

展望2025年國內生醫產業新契機及投資方向，首先是有授權潛力的「創新藥」，吳欣芳表示，台灣創新藥各擁題材，已商業化藥品看重營收成長性，另近期投資人或媒體關注於臨床二、三期產品可能在未來一年有解盲機會，例如仁新LBS008–青少年斯特格病變、康霈CBL514 –局部減脂、順藥LT3001 –缺血性中風等。

第二個值得關注的投資主題為「減重醫美」相關的慢病治療與健康長壽商機。以大摩估計GLP-1糖尿病與減重藥物在全球病患數約2千萬人、潛在市場超過千億美元。

吳欣芳說，一年來以減脂塑形藥物、醫美填充醫材股價成長較多，如康霈考慮到面額從10元改為5元之下股價上漲1.8倍；另減脂針及外泌體題材新穎，醫美填充醫材看營收獲利成長性，如雙美、科妍。而老化相關骨科與眼科醫材股價反應基本面，包括聯合、奈米醫材。

投資主題三為創新醫療科技與AI賦能服務。吳欣芳強調，政府健康台灣政策鼓勵高齡科技與智慧照護服務發展，如佳醫、青松。環繞長照解決方案提供商為諾亞克。

吳欣芳總結，過去一年AI帶來競爭加劇，資金、資源傾向往最有競爭力的企業集中。生技公司發展策略除了有機成長之外，可以考慮與中華開發資本等創投或私募基金合作，進行國內外併購、私募、戰略聯盟或技轉，從台灣走向世界。