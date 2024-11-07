生技論壇／台大醫院院長吳明賢：善用AI 發展精準醫療

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台大醫院院長吳明賢昨（6）日表示，隨著人工智慧（AI）時代來臨與充分運用，台灣未來醫療發展將能以多體學及數位醫學為基礎，從疾病轉成健康醫學，從治療轉成預防醫學，只要能強化AI基礎建設在人才、科技、資料與法規等四大面向，善用人工通用智慧（AGI）的發展，將能為台灣找到生醫發展的新機會。

經濟日報昨日舉辦「2024生技論壇 健康台灣 生技新契機」，邀請吳明賢以「精準健康產業發展未來趨勢」為題發表專題演講。

本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資（6901）、藥華醫藥、長聖國際生技、中國醫藥大學附設醫院、訊聯生技等協辦。

吳明賢表示，主宰人類未來有三大趨勢，一是人口老化，二是科技的發展，三是不平等。人口老化促動了經濟行為、商機與政治決策的轉移；科技發展對人類產生的影響完全顛覆了舊典範；全世界的不平等包括教育、財富、知識、權力、資源、機會等各方面，在不同族群間的分配，影響也甚於過去。

他指出，在先進已開發國家中，人類提早死亡的原因有72%是來自心血管疾病、糖尿病、慢性呼吸系統疾病、以及癌症等四大非傳染性疾病（NCDs）。世界衛生組織（WHO）已提出永續目標，希望2030年減少這四大慢性病造成提早死亡的三分之一，雖然須每年花費180億美元，但可減少3,900萬人死亡，效益是花費的19倍。

吳明賢認為，這些趨勢將為人類帶來危機還是商機或是轉機，相信AI將可提供新視野與新機會。以醫療的角度來看，AI有機會讓2024年成為醫療文藝復興元年。他指出，醫療文藝復興元年有三大特點，一是從疾病醫學往健康醫學，二是從治療醫學到預防醫學，三是以AI驅動生物學研究，提供致病機制、診斷、治療及預防的新契機。

吳明賢表示，當前全球醫療系統都面臨高成本、就醫權不平等、醫療品質不一致、醫護人力不足、以及龐大高齡化醫療照護需求負擔等問題，過去的醫療只考慮疾病、未處理亞健康和促進健康，如今醫療數位轉型可以協助解決這些挑戰。

他指出，過去受限於時間與技術，醫師僅能努力去克服淺層醫學的問題與挑戰，而隨著AI的應用愈來愈深入，深度醫學將逐漸獲得改善，慢性病的防治可從治療轉成預防。考慮個人的基因與環境、生活方式的差異， 精準醫療以及微生物醫學的發展都將協助人類更能達到健康預測與預防的目的。

台灣在發展AI技術與應用擁有很好的條件，以醫療體系為例，台灣在人才、科技、資料與法規等四大面向，已有比其他國家領先的動作，我們是全球率先在醫院導入Nvidia的DGX A100設備的國家，台灣也擁有整合性醫療數據中心、以及符合倫理規範法規。接下來要充份利用醫療大數據對民眾健康的服務，「如何商用」將是接下來首要解決的問題。