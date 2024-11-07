生技論壇／藥華藥CEO林國鐘：打造第三大生技重鎮

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藥華醫藥（6446）執行長林國鐘昨（6）日表示，全球生技產業有兩大重鎮，一是美國西岸舊金山，二是美國東岸的波士頓，希望有一天台北也能成為世界第三大生技重鎮。

林國鐘指出，若要實現這個夢想，除了新藥發展需有完善的配套措施，也期待政府提供百億科專補助，最後是廣大股東的長期支持，若能具備這些條件，將有機會吸引全球多數生技新藥公司來台發展，並在台灣掛牌上市。

經濟日報昨日舉辦「2024生技論壇 健康台灣 生技新契機」，邀請林國鐘以「全球生醫製藥大戰略」為題發表專題演講。本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資、藥華醫藥、長聖國際生技、中國醫藥大學附設醫院、訊聯生技等協辦。

林國鐘談話重點

林國鐘表示，藥華藥自2003年創業團隊自美國返台創立公司後，承諾國人要建立以「台灣為基地」的「全方位」與「世界化」生技創新藥公司，如今藥華藥已成功實現當年的諾言，以台灣為基地，打造了研發、生產、銷售一條龍的全方位公司。

林國鐘表示，藥華藥在創立初期，估值僅有5億元，現在藥華藥的市值已達到2,100億元以上，這一路走來除了政府在不同階段的科專補助之外，另外最要感謝的是一群股東自始自終支持藥華醫藥，這也是台灣生技產業能深根發展的重要原因。

林國鐘以近五年台灣生技新藥公司在不同階段的臨床階段為例，說明各公司合理的市值表現，初創階段的公司市值約5億元以下；到了臨床一期階段，市值應有近100億元價值；臨床二期到臨床三期階段，市值最高約可達到500億元至1,000億元的價值。藥華藥目前第一項產品-罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）已在美國、日本等逾40個國家開始銷售，接下來第二項適應症很快也有機會獲得藥證。

林國鐘以美國另一家生技公司Incyte的市值為例說明，Incyte公司在2014年12月第二項適應症新藥通過美國食品藥物管理局（FDA）上市許可時，該公司的市值折合新台幣約3,750億元。他說明，以藥華藥目前的發展進度來看，若公司獲得第二項適應症的上市許可，應有機會獲得與Incyte同等的價值。

針對台灣生技產業的發展，林國鐘表示，他有一個夢想，全球生技產業發展有兩大重鎮，一是美國西岸舊金山，二是美國東岸的波士頓，希望有一天台北也能成為世界第三大生技重鎮。

為了落實這個夢想，林國鐘引用2023年行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）上，中研院院士楊泮池的建議：「不應把所有新興醫藥科技都擔在健保上，產品核准必須與健保給付脫鉤」。

政府應提出健保以外的預算來支持產業發展，這筆預算，他認為至少應達到200億元，若能有足夠的誘因，才能吸引更多生技新創公司來台發展，並規劃台灣掛牌上市。