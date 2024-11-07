生技論壇／博晟生醫董座陳德禮：國家支持才有前景

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博晟生醫（6733）董事長陳德禮表示，根據觀察，去全球化是近幾年的世界趨勢，這種情形使得國家的支持變得非常重要，尤其是在取得「證照」、「價格」兩方面，其中價格部分尤其困難，因此公司、團隊要如何先「養活」自己，就需要政府可以針對這兩部分提供支援。

陳德禮昨（6）日在座談擔任與談人時，提及藥品普及化的困難，他指出，「這是一個很好的夢想」，但回到基本問題，投入、產出都是很大的問題，台灣的資本市場無法支持。

他進一步說明，一般製藥會需要很大規模的臨床實驗，因此許多廠商會先以罕見疾病入手，也比較好拿到證照，先透過較為簡單的商品上市，進一步登上募資平台，使資金開始流動。

陳德禮建議，在「證照」的部分，希望衛生福利部食品藥物管理署（FDA）可以邀請有經驗的業者、學者等就任委員，幫助較快做出決定，降低廠商在申請的時間成本，也能避免誤將藥品打入禁忌證，進一步提高公司存活率。

另外，在「價格」部分，陳德禮則說，希望可以編列專案預算，讓台灣的產品在拿證、價可以早一點，或是真的要走健保的流程，可以單一窗口的機制實行，讓廠商可以比較容易取得，不會因為無法取得健保價，而很容易無法經營下去。

最後，陳德禮表示，近年美國、中國大陸市場都呈現衰退，過去在談論生技業都是用「本夢比」，但太多夢破碎，因此在台灣生技公司要有賺錢的能力，如何跟創投公司溝通，也是如今廠商需要具備的能力。