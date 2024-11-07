生技論壇／鑽石生技投資副總裁黃彥臻：小國也可以做大藥

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鑽石生技投資（6901）副總裁黃彥臻表示，生技產業是一個迷人的領域，這裡面還有許多未被滿足的需求，就如同AI、自駕車等新興產業一樣。台灣是個小國，但同樣可以做出創新，以瘦瘦針聞名全球的丹麥藥廠諾和諾德為例，丹麥人口不足千萬，證明小國也是可以做出大藥；他表示，生技絕對是值得政府「大力支持」的產業。

黃彥臻昨（6）日在參與座談時表示，以投資的角度，應該從上游的「資金」及下游的「產品販售」兩個面向解決產業問題，以資金來說在台灣會受到許多限制，一是公司在新創時期的資金最多源自壽險資金，但法規部分控管嚴格，導致資金不一定可以很容易流入產業；二是初創時期準備進入資本市場，市場還沒辦法完全開放給產業，也進一步限制創新的能力。

在下游端的產品販售，黃彥臻指出，希望在地藥廠開發的藥品，政府是可以提供補助，如果產品在台灣市場可以優惠補助先上市的話，對公司來說會較為方便，所需要付出的成本也較低，對於整體產業來講會有很大幫助。

黃彥臻說，「許多公司端出漂亮的成果，證明台灣的新藥是可以登上檯面的，要怎麼更好，就是資金面需要放寬」，他表示，台灣與美國相比，在募資的表現非常好，證明資本市場還是很支持生技公司。

最後，黃彥臻說明，生技產業的發展，是需要各部會一同串連起來，政府扮演的角色應該要是優化產業環境。

目前鑽石生技投資過去已幫助許多公司，未來的發展方向是如何投入更大、更好的題目，讓台灣被世界看見。