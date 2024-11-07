生技論壇／樂迦再生執行長張裕享：創意研發普及產品

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樂迦再生（6891）執行長張裕享表示，要如何普及化藥物，「創意研發」是重要的一部分，應該以人為本，提出可以解決需求的產品，也是將產品普及化的重要條件，希望政府可以投入更多資源在最上游的研發部分，幫助更多人才有望可以發揮專業。

經濟日報昨（6）日舉辦「2024生技論壇─健康台灣 生技新契機」，進行專題座談，主題為「台灣生技產業發展新策略」，由前考試委員胡幼圃主持，與談人包括鑽石生技投資副總裁黃彥臻、博晟生醫董事長陳德禮、樂迦再生執行長張裕享。

樂迦再生主要從事細胞治療，張裕享表示，細胞治療在正規醫療裡是非常具有療效，但還屬於很新興的治療方式，目前還處於「嬰兒期」中，衛生福利部食品藥物管理署（FDA）目前核准的僅有六種藥物。

他進一步說明，日前核准再生醫療雙法稍有美中不足，台灣許多公司是屬於GTP實驗室，但此認證無法與國際接軌，國際常用的PIC／S GMP認證在細胞治療上目前僅有兩間，但他呼籲政府，未來一定要持續往此方向前進，才能更好地將產品帶向國際。

有關研究經費短缺問題，張裕享說，「國內現在研究經費真的太少」，目前各部會經費不斷調降，尤其與日本相比有較大的差距，擔心未來五年、十年生技的火車頭很有可能會熄火，希望政府單位在此方面有多一點關注。

最後，提到細胞代工，張裕享分享，過去許多公司習慣一條龍製造，但當技術持續進步後，現在愈來愈複雜，將產業鏈的各部分區分開來尤其重要，而台灣正是擅長製造，也就是「代工」。