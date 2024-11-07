生技論壇／長聖國際董座劉銖淇：一條龍模式開創市場

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長聖國際生技（6712）董事長劉銖淇表示，生技公司透過產學研合作，可建立創新合作模式，形成生技聚落。除醫學大學、生技公司、醫院合作模式可行，台灣醫療生技人才充沛，輔以台灣半導體成功的經驗，只要政府政策持開放態度，就能讓世界以生技看到台灣。

劉銖淇昨（6）日出席經濟日報「2024生技論壇─健康台灣 生技新契機」，並以「生技產業創新模式」為題發表演說。

他表示，台灣生醫產業發展建議未來可結合醫學院、醫院及生技公司三方共組生技聚落，透過一條龍模式合作開創國際市場。以長聖在再生醫療領域的經驗為例，長聖負責讓產品商品化，中國醫藥大學附屬醫院進行臨床試驗的驗證，且未來產品到醫院通路推廣，可以嘉惠到病人身上，中國醫藥大學則負責基礎研究、培育產學研博士人才。

劉銖淇表示，生技公司在特管辦法下接受醫院細胞委託製造服務，醫學中心可以協助生技公司執行臨床試驗，醫學中心培育人才，並參與臨床試驗或執行細胞治療經驗。

另一方面，醫學大學科研成果技轉到生技公司朝商品化發展，生技公司可取得創新技術，同時降低研發經費成本。而醫學中心可以讓醫學大學了解「醫療迫切需求」，讓醫學大學朝醫院需求開發創新產品。

透過行銷模式的建立，醫院可以採用合格的生技產品治療病人，同時生技公司得到收入，醫院可將患者的反應回饋給生技公司，形成多贏局面。

劉銖淇並以長聖的發展經驗談由醫學大學到生技公司，如何建立成功的技轉模式。他表示，透過中研院、交大、中國醫藥大學的技術授權，長聖生技以移轉技術開發出臨床應用的免疫細胞與幹細胞療法，並不斷累積研發能量，研發團隊自行開發免疫細胞如DC-CIK、CIK、GDT等。

長聖成立初期致力開發新藥研究，藉取得學研單位的專屬技術授權，研究細胞治療市場與未被滿足的醫療需求的新藥開發，目前已是台灣細胞治療領航者，兩項主要業務除了新藥開發，另一個則是在特管辦法下，提供細胞製劑製造服務，公司並持續引入高創新技術，帶來價值提升。

展望未來，長聖以成為亞太地區的高水準細胞製藥公司為目標，尤其再生醫療法通過後，以異體細胞治療，使用健康捐贈者的細胞患者不必再用自身較差的細胞進行治療，同時大批生產與檢驗，也能降低細胞治療成本。