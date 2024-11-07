生技論壇／訊聯董座蔡政憲：迎接外泌體的大時代

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訊聯生技（1784）董事長蔡政憲表示，台灣的細胞再生醫療已有25年的經驗，這是一個結合不同生命科學領域、同時跨部門、跨領域的大合作，讓外泌體Foundry能夠不斷精進，帶領台灣生技聚落成為國際上最亮眼的新星，進而讓再生醫療產業成為台灣未來發展強項。

蔡政憲昨（6）日出席「2024生技論壇─健康台灣 生技新契機」，以「外泌體Foundry帶動多元產業快速再生醫學化」為題發表演說。

他表示，台灣醫界、產業界絕不可錯過「外泌體的大時代」，繼台積電晶圓代工Foundry、輝達AI Foundry商模，Exosome Foundry是全新產業，以外泌體加值多項產業，將創造綜效式成長，可望打造外泌體全球研發中心與世界工廠。

蔡政憲表示，「次世代外泌體」有五大商品化優勢。包括定性定量品質管控、智慧製程量產技術、效能優惠提升功能，客製化調控臨床應用，以及臨床等級商用登記。

蔡政憲表示，過去生命科學一直沒有像ICT產業有完整的聚落，訊聯集團透過外泌體結合AI優勢，不僅是全新的商業模式，也可視為一個平台，協助各行各業加速再生醫學化，形成外泌體再生醫學聚落。

蔡政憲指出，從7月推展至今，已經跨領域從西醫到中醫再到獸醫，從醫療保健、光電護膚、妝品製造、藥廠、醫材／儀器、芳療產業、髮妝保養等13類業態／業種，加值多項產業創造綜效式成長。

訊聯2002年即已投入外泌體研發，領先布局外泌體市場，繼台積電晶圓代工Foundry、輝達AI foundry商模，訊聯開創「Exosome Foundry全球研發代工」的新商模，透過外泌體導入，促使商品價值翻漲，打造台灣外泌體全球研發中心與世界工廠生態系。

由於外泌體成分、機轉較複雜，蔡政憲表示，訊聯AI×Foundry可提供外泌體有效性與品質可靠性，訊聯結合AI分析及數位模擬技術，就外泌體功能性篩選研究，有效鑑定出安全性高的外泌體來源與成分，提供量身打造的客製化服務，為客戶大幅縮短產品開發時間。

訊聯也將在12月醫療科技展，展現Exosome Foundry橫跨各產業成果，以及結合AI如何提高外泌體製程，為客戶開發更有效、更經濟、高品質的外泌體產品，進軍全球市場。

此外，訊聯下半年透過次世代外泌體新產品，擴大與長期結盟的近500家婦產科院所共創再生醫學新一波成長。

蔡政憲表示，台灣生技產業技術領先，繼日、韓第三個通過再生醫療法，有望結合產業研究共同打造國際盃，加上台灣生技醫療產業資金實力雄厚，以併購方式開拓更多國際海外市場，而今年台灣生技IPO的活絡掛牌數目也是創新高，顯示台灣生技公司不論在研發能力、技術能力加上基本市場的支持，再加上外泌體與再生醫學的加持，更能大舉進軍國際醫療市場。