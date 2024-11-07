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佐登砍陸40直營店 裁員百人 調整後10月業績可望成長

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
佐登妮絲總經理陳佳琦。 聯合報系資料照
佐登妮絲總經理陳佳琦。 聯合報系資料照

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佐登-KY（4190）昨（6）日公告第3季財報每股淨損1.61元。佐登指出，因應市場環境改變，今年中展開精實調整計畫，第3季在中國大陸部分地區精簡大量人力、汰弱留強整併門市，一次性將40餘家直營門市註銷或轉為加盟門市、裁員逾百人，巨額一次性費用在第3季認列，導致虧損。

佐登公告第3季稅後淨損0.97億元，較去年同期虧損擴大，每股淨損1.61元，累計今年前三季稅後淨損2.56億元，每股虧損4.27元。

佐登在財報中揭露，第3季在大陸地區針對門市效益不佳或租約到期的門市，予以註銷或是轉為加盟門市，並將會員分流鄰近門市，由於認列一次性費用，才會導致虧損擴大。

佐登表示，經過調整之後，從業績到客戶回饋明顯提升，10月直營門市業績可望呈現月增表現。

佐登指出，為使集團生產效益最大化，大陸地區部分產能移回台灣，同時裁撤整併部分部門，第3季精簡百餘名後勤管理人力，進而產生巨額一次性人力費用，同時加上40餘家直營門市進行註銷或轉加盟門市，第3季共認列人民幣1,000多萬元（約新台幣4,500萬元）的一次性處分損失。

公司表示，在調整組織及流程、減少約10%直營門市後，與第2季營收5.76億元相比，第3季集團營收仍繳出幾近持平的表現。而佐登妮絲越南科技美容將在第4季展開業務，加以整體費用大幅調整減少下，預計整體獲利在第4季有望翻轉。

目前佐登在大陸的直營門市有151家、台灣115家、馬來西亞14家，佐登表示，第4季越南科技美容SPA首店開業後，將成為佐登的全新增長引擎，預計最快第4季起越南事業將挹注營收。

佐登妮絲 營收

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