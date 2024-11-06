量子覺知手札／客觀與主觀
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除非在未來所有的事情都是機器自己發展或成就，人完全不參與其中，否則在量子覺知的時代，事情發展的結果和人的思維其實是緊密地結合在一起的。
譬如，當我們和某些人有著類似的背景或過去，或是和其相熟時，我們就可能因為對其知之甚詳，而故意地忽略或輕視對方某些和自己不同的專業能力，但也有可能因為彼此的信任而過度地高估對方在某些領域的能耐。
結果，明明在客觀上是同一個人，但是因為我們主觀思維上的不同，就造成了因人廢事或因人設事的完全相反行為。
這也難怪量子力學強調一切都有可能，但是一切都不確定的現象，會因為我們這些觀察者的意圖及認知，而被框限在已先設定好的範圍內，造成了一切都是無限的崩塌。畢竟，相信就會看見，世上所有的客觀都是由主觀所決定的。
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