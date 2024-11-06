連鎖效應／千店歸零的省思

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台灣加盟連鎖「百店歸零」，放到大陸市場「千店歸零」的品牌案例並不少見，明明已觸及了規模，為何又會歸零呢？

其實「開店」並不難，給定一筆預算，啟動造店、造人的兩造工程，依循標準化流程展開，再靠三加一表，開店只是排程上一連串的作業而已。

所謂三加一表指的是「建店進場工序表」、「設備總表」和「店務用品一覽表」，將開店流程標準化，形成系統性開店的方法論，愈開愈有效率。投入營運之後加上「訂貨單」，向總部進貨的訂單流程，在連鎖e化之後，不僅訂貨作業App電子化了，就連建店進場工序透過專案管理軟體排程，可整合廠商、跨部門、多人協作，效率倍增。

連鎖店造人用的方法也是標準化，開店前密集培訓，加上入店實習，一個月內做到「領進門」，讓外行人快速入行，連鎖企業的培訓部門，開店前做初學者到生手的培育，開店後透過持續的養成訓練，將生手拉拔為熟手，再進階為教練和專家（大師），就像星巴克對每位店務夥伴的培養，除了店務營運管理職涯發展之外，另一個培訓的目標，就是將店務夥伴培育為咖啡大師。

「會開店」靠流程管理，磨練的是標準化的執行效率，劍愈磨愈鋒利；但開店的效果，也就是「會開賺錢的店」，就是一件簡單又不簡單的事。

百店、千店之所以歸零，就在於太會開店又太快開店，卻對所開之店是否賺錢沒有必成的把握，連鎖品牌之所以可以成就品牌，就是不開沒有把握、不能賺錢的店，無論是直營店或是加盟店。

加盟沒有神話，加盟店無法存活，連鎖企業一定無法長久。不是所有的連鎖公司都能成就品牌。

連鎖企業問：一年100店會不會開得太快了？我問這100店獲利的比例多少？若有八成以上，快又何妨？蜜雪冰城曾創下一年開近5,000店的紀錄，關鍵就在於獲利的比例逾九成。

做連鎖更不要害怕閉店，重點是年度閉店比例的調控，關閉直營店要克服的是沉沒成本障礙，過去的投入跟未來決策不相關；而關閉加盟店則是將加盟者從虧損的「有期徒刑」中釋放出來，帶人進場更要懂得帶人出場。

開店的效率必須用在開店獲利的基礎上，若只是為開店而開店，百店、千店歸零就是最好的前車之鑑。