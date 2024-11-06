行政治理／勞動部部長何佩珊 勞資利益 找平衡點

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新任勞動部長何佩珊曾是立院民進黨團總召柯建銘首席幕僚、四任行政院長的行政院副秘書長，從幕僚首度站上檯面，主掌全國勞動政策。她上任後，首要穩定文官系統，她表示，重大政策推動仰賴文官；在勞動政策推動上強調將調和勞資雙方利益，得以順利完成最低工資調升。

鼓勵留任 穩定文官系統

何佩珊一上任，馬上面臨缺工、開放移工的壓力，而勞動力主責機關勞動力發展署更面臨人才荒。原勞動力發展署副署長賴家仁在2024年初轉任桃竹苗分署的分署長，另一名副署長鍾錦季於8月提早退休，雖然由主任秘書陳世昌接任其中一職，卻傳出署長蔡孟良也申請提前退休，在群龍無首之下，政策推動恐有難度。

何佩珊深知發展署業務繁重，不僅涉及移工、缺工等相關重要政策，業務涵蓋民眾就業前開辦職前訓練、勞工各種在職訓練課程，針對身心障礙者、中高齡、二度就業婦女及原住民等特定對象提供各種就業協助；另辦理跨國勞動力聘僱許可與管理。

於是，她親自留任現任署長蔡孟良，並且向內政部長劉世芳借將，商請移民署的組長黃齡玉轉任勞動力發展署副署長。她並放低身段表示，政務推動必須仰賴文官體系專業，她也授權文官對外說明政策，釋出她對文官專業的尊重。

此外，她表示，當前勞動力短缺，政府鼓勵勞工延後退休，公務員體系也是一樣，「公務員不要太早退」。

為改善發展署員額不足導致業務量過大的問題，何佩珊有感而發地說，過去強調精簡政府，因此對於公務員員額有過於嚴格控制，但時代改變，新的政策、業務量龐大，她會向行政院及人事行政總處反映，倘若沒有人力和餘裕去執行，勢必會影響工作品質，她認為員額應做適度鬆綁。

何佩珊上任第二個挑戰就是必須完成最低工資的調升。而最低工資調升牽涉勞資雙方的利益，她事前先低調拜會商總和工總，廣泛性地就資方團體關心的議題，聽取意見。

多方兼顧 調升最低工資

在9月4日首次最低工資審議上，過去勞資相互叫陣的情景，這次相對收斂溫和，幾乎沒有煙硝味，甚至有最低工資委員表示現場「相談甚歡」，最低工資審議委員們會後受訪發言更是一片祥和，皆宣稱能接受4.08%的調幅。

一位最低工資審議會委員觀察，何佩珊新官上任，對審議程序雖不熟悉，但會前做足功夫，她作風「明快、果斷，但不強勢」，雖然會中表態應反映CPI、經濟成長果實全民共享的基本立場，但仍傾聽勞資意見，力求多方兼顧。當學者代表建議，今年GDP比去年好，調幅不該低於去年的調幅4.05%，何佩珊也接著裁示勞資各退一步，折衷4.08%調幅，現場毫無異議，很快就拍板。

何佩珊上任受訪時強調，未來勞動政策，例如建立照顧停留制度、延長退休年齡、或是協商最低工資時，必須求取勞資平衡，考量企業負擔。上任至今半年，她在這勞資平衡木上，踩得相當穩健。