快訊

發表演說承認敗選 賀錦麗：不放棄為美國理想而戰

ESG最前線／應對碳盤查 四點注意

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

為了因應歐盟2026年啟動的「碳邊境調整機制（CBAM）」，台灣政府即將在2025年正式開徵碳費，台灣企業的「碳盤查（Carbon Footprint Verification，CFV）」成為當務之急。

由於碳盤查要盤點企業運作直接、間接的碳排放量，包括採購、生產、銷售、運輸等各種流程，牽涉到範圍廣泛的人員、機器設備、作業項目等，使用傳統的人工作業與表單，很可能造成許多資料誤植、效率不彰的風險。以下簡述四項碳盤查工作遇到的挑戰，以及數位科技的解決之道。

一、資料引用的有效性

當「碳排放係數」的引用橫跨到不同國家、不同年份時，人工查找很可能會出現誤用版本錯誤或過時的狀況，畢竟涉及碳盤查工作的專案人員並非全都有足夠的經驗。許多國際數據公司蒐集的「碳排放係數資料庫」，可以大幅提高資料蒐集的效率與正確性。

二、排放項目設定的標準化

排放項目的分類主要有ISO及GHG兩大格式，而每一種範疇、類別下面也有通用的子項目，如果讓一間企業各碳盤查單位去做自行調整設定，很可能出現項目不一致，或是調整步調無法同步的狀況。透過系統化、雲端化的方式登錄數據，能夠讓分散四處的專案工作者也能有效率的步伐一致。

三、合併報表的快速產出

碳盤查報告是由許多不同單位、不同時間點的數據所整合而成，企業面對不同的利害關係人（主管機關、客戶、供應鏈夥伴）可能需要提交不同範圍的報表。如果要用傳統Excel試算表來彙整資料，不同版本的合併報表就要耗費大量人工去做資料的複製、拼湊，同時再承擔著極高的資料誤植風險。資訊系統最大的優勢，就是將各種資料格式化後，可以快速有效的重新排列組合。因此採用軟體來產出碳盤查的合併報表，比一般傳統人工方式的效率、正確性提高許多。

四、資料檢查工具

資料項目是否有漏填、排放係數的版本是否引用正確、GWP版本的選用是否正確，這些數據登錄後的「稽核工作」都可以交由科技來執行。這也是回歸成功數位轉型的精神：將附加價值不高的重複性工作交給「電腦」，將更有價值的決策、管理工作留給「人腦」。

碳排放 軟體

延伸閱讀

全面瞄準生成式AI！富邦金控舉辦Fubon TechDay 吸引海內外33家新創提案 三大特色打造科技媒合盛會 逾7百名富邦主管同仁參與

富邦金舉辦Fubon TechDay 吸引海內外33家新創提案

北投警搗新興毒品分裝場 查獲18人...黑幫、少年在列

愛普AI新品 明年量產

相關新聞

FRIDAYS餐廳在美破產 代理商連賠2年為何敢逆風登興櫃？董座自揭彈藥庫

代理TGI FRIDAYS、德州鮮切牛排的開展餐飲集團即將登錄興櫃，為什麼董事長邱泰翰敢在公司虧損時投入資本市場？

生技論壇／台灣生物產業協會榮譽理事長李鍾熙談契機 打造健康台灣

台灣生物產業協會榮譽理事長李鍾熙昨（6）日表示，生技產業日新月異，許多新科技如火如荼發展，包括新藥開發、精準健康、再生醫...

佐登砍陸40直營店 裁員百人 調整後10月業績可望成長

佐登-KY昨（6）日公告第3季財報每股淨損1.61元。佐登指出，因應市場環境改變，今年中展開精實調整計畫，第3季在中國大...

生技論壇／藥華藥CEO林國鐘：打造第三大生技重鎮

藥華醫藥執行長林國鐘昨（6）日表示，全球生技產業有兩大重鎮，一是美國西岸舊金山，二是美國東岸的波士頓，希望有一天台北也能...

生技論壇／台大醫院院長吳明賢：善用AI 發展精準醫療

台大醫院院長吳明賢昨（6）日表示，隨著人工智慧（AI）時代來臨與充分運用，台灣未來醫療發展將能以多體學及數位醫學為基礎，...

生技論壇／中華開發生醫基金總座吳欣芳：明年投資關注三主題

中華開發生醫基金總經理吳欣芳提出，明年國內生醫產業有三個值得關注的投資主題，包含創新藥、減重醫美相關的慢病治療與健康長壽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。