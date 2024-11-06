雷宏毅接任工商建研會理事長 朱立倫、韓國瑜出席致賀
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台灣六大工商團體之一的中華民國工商建設研究會晚上在台北圓山大飯店舉辦第十八、十九屆理事長交接典禮，由高盈集團總經理雷宏毅接任，將承先啟後，領導近3000家國內知名企業，繼續往前拼經濟。雷宏毅揭櫫其「創新永續、傳承榮耀」為推動業務標竿。他表示，台灣產業與經濟發展，在所有企業會員長年投入之下，走過很多荊棘，已有顯著成果，面對國內外各種新的環境挑戰，未來他將整合走遍世界各大洲無數國家，以及多年來深耕大陸的經商經驗，迎接新局勢、再創新格局，締造新榮景。
交接典禮有將近500多位企業領導出席。國民黨朱立倫主席、立法院韓國瑜院長、台北市長蔣萬安、國民黨連勝文副主席、全國商業總會理事長許舒博，以及眾多知名人士均蒞會祝賀。
新任的雷宏毅理事長致詞時表示，本會在所有歷任理事長的帶領下，致力於凝聚企業會員向心力，增進會員企業間產業觀摩合作，以及打造建研會與各級政府的溝通平台，已經累積輝煌豐碩的成果，會員及社會各界有目共睹。過去兩年，在江温良理事長的卓越領導與溫良和善理念奉獻下，繼續茁壯發展，企業會員交流蓬勃發展，特別向江温良理事長表達推崇與感佩！將聘任江温良理事長為輔導理事長，拜託他以豐富經驗給予指導。
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