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好大方！達爾膚單季超額配息逾200% 第3季配息5元、前三季9元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

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達爾膚（6523）6日公告第3季財報，第3季合併營收3.0億元，年增2%。不過，獲利受到美金匯率評價影響，稅後淨利9,682萬元，年減24%，EPS 2.15元。即便上季獲利衰退，公司配息仍相當大方，董事會今日同步決議，第3季配發現金股利每股3元，並以資本公積配發每股2元，總計每股配發現金5元，單季超額配息232%。

達爾膚累計前三季合併營收9.0億元，年增11%，稅後純益3.4億，年增7.5%，EPS 7.45元，創同期新高。達爾膚表示，今年以來受惠終端消費回暖及新品動能挹注，整體表現優異，包括線上、線下都有不錯的成績。像是台灣實體通路日前醫美檔期鋪貨強勁，而線上通路第3季也受惠99電商購物節，達爾膚攜手通路推出各式促銷活動，成功帶動線上通路銷售業績雙位數增長。

達爾膚採每季配息，第1季、第2季盈餘配發股息各配發2元，加上第3季配發股息5元，今年盈餘配發已達現金股利9元，以今年前三季EPS7.45元估算，超額配息亦達120%。

達爾膚今日同步公告10月營收1.28億元，年增34%，主要反應各通路表現優異，皆達雙位數成長，實體通路鋪貨力道尤為強勁，帶動營收創同期新高。累計前十月營收10.3億元，年增14%。

緊接著將邁入雙11、雙12節慶檔期，達爾膚表示，將攜手通路推出一系列的活動，提升節慶買氣；此外，達爾膚全新「超逆齡肌因再生系列」亦於11月重磅上市，產品配方再升級，滿足消費者抗老保養需求，可望在檔期促銷及新品曝光下，帶動第4季營收表現。

達爾膚亦推出許多限定促銷方案及產品組合，提供消費者更多元的消費選擇。公司表示，期待在通路、行銷、產品三方的搭配下，持續提升品牌能見度並促進業績繼續成長。

營收 達爾膚

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