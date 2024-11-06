城安建設「摘6星」 2案獲美國Fitwel健康建築認證

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城安建設由營造起家，近年轉型建設公司有成，6日宣布，旗下高雄文化中心案「新文化城安」、台南「明日新城安」雙雙榮獲美國Fitwel的全球最高三星認證。

城安建設今日舉辦授證記者會，美國健康認證領導機構 Center for Active Design 總裁暨執行長 Joanna Frank 專程來台，正式授予最高三星認證證書，AIT 美國在台協會商務官 Christian Koschil 亦親臨與會，共同見證台灣建築接軌國際標準的新里程碑。

城安建設董事長洪健溥表示，「為世界創造更美好的明天」是城安建設的核心目標，美國 Fitwel 是評估嚴謹且有公信力的國際認證，很榮幸能讓台灣建築符合世界標準，更期望能拋磚引玉，帶動更多健康永續建築的出現。

洪健溥強調，健康建築必須是基於住戶生活的通盤檢討與規劃，不只是建材的疊床架屋，城安建設在規劃初期，即遵循 Fitwel 各項規範標準，儘管會增加前期設計修正的時間與溝通成本，但如同城安三大願景之一，讓住戶十年後回家還是像第一天回家一樣的開心，一切都值得。

洪健溥指出，城安建設導入 Fitwel 認證，希望能從選地與規劃的角度，滿足客戶的身心健康。同時以瑞士 SGS 國際領導檢驗品牌，嚴格稽查建材與營造的品質，並提供每一戶「建物生產履歷」，更罕見導入「第三方驗屋」與「代書簽約」服務，以全透明的購屋體驗，找回消費者與建商之間的信任。

負責「明日新城安」銷售的聯碩地產業務經理曾韜表示，城安建設以不惜成本的誠意，為南科菁英與善化鄉親，帶來前所未見的以高標準、高品質的代表作，善化市中心的國際雙認證宅，可說是集保值指標於一身。

談到近期房市概況，洪健溥表示，在央行新的房市管制措施下，來客數、成交量確實有下滑，目前客戶的觀望期拉長，不過對城安來說，因為致力蓋出好房子，提供好的居住品質，且均瞄準剛需為主，因此目前實際影響不大。