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川普回鍋白宮 台灣房市再中一箭？房仲曝「難樂觀」理由

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國大選於台灣時間6日下午出爐，由美國前總統川普宣布當選。針對川普再次回鍋白宮，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，川普主打孤立主義、保護主義之選情風格，其當選難保會以關稅壁壘保障美國國內就業機會，使以外貿為主力的國家，例如台灣等國之經濟表現受衝擊。

賴志昶表示，美國大選結果底定，雖然市場不確定因素排除，但國內半導體產業，恐會受美國關稅衝擊，加上川普上台後有通膨回升之隱憂，整體國內經濟發展仍待長期觀察，目前國內股房連動趨勢明顯，市場上還有央行打炒房陰影，整體發展較難樂觀。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨也認為，依川普上屆經濟主軸與本次政見推估，美國未來將採取孤立主義，地緣政治張力擴大，對外美國或以弱美元方式操作，將引起其他經濟體貨幣震盪。

她表示，國內房市發展仍看央行臉色，整體局勢不變，但若全球經濟因美國政策改弦易轍造成震盪，股市受影響下恐怕也不利於房市發展。

半導體 央行 川普 房市

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