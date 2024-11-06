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台船雙喜臨門 今有兩艘巡防艦交船和下水

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

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台船（2208）6日為海巡署下訂的六艘1,000噸級巡防艦合約，舉辦第三艘「連江艦」交船和第四艘「花蓮艦」命名下水聯合典禮，預計在2027年間全數交付完畢，可為台船營運加分。

台船此次的交船和命名下水典禮是於基隆廠舉行，活動由行政院副院長鄭麗君主持，並率同海委會主委管碧玲、台船董事長黃正弘等產官學代表共同見證參與。

台船表示，海巡署為加強巡邏台灣海域及保護漁民，前年採公開招標方式、擬建造六艘1,000噸級巡防艦，由該公司以每艘造價10.4億元，總造價62.4億元得標，並安排在基隆廠打造。

而首艦「彰化艦」已於2022年11月交船，第二艘「台中艦」於2023年12月交船，昨日第三艘「連江艦」交船，同時為第四艘「花蓮艦」命名下水；預計在2027年間全數交付完畢。因該公司係採工程進度認列營收和獲利，施工期間對營運可有挹注。

台船並指出，該公司近年積極轉型，除商船建造外最重要的是配合「國艦國造」政策及支援國防建設，為海巡署、海軍、關務署建造艦艇，先後建造各式軍艦及巡防艦艇等。

未來並將持續全力配合各型公務船艦的建造需求，提供後續優良的維修服務，整合現有企業管理資訊系統 (ERM)確保國艦國造的優良品質與全壽期服務，也為造修合一做好準備。

台船 海巡署

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