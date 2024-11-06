TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽 徵件起跑

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

國際兒童繪畫比賽－2025 TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽(TOYOTA Dream Car Art Contest)徵件起跑囉！去年在學童熱情踴躍參與下，TOYOTA夢想車共有5萬多件的畫作報名參賽，也有1位晉級全球大賽的學童獲得最佳入圍獎，獲得獎學金3,000美元。

2025年夢想車繪畫大賽於即日起至2025/2/17徵件，結合「追尋夢想」主題與奪得2024巴黎奧運銅牌的舉重女神郭婞淳合作，鼓勵學童對事物懷抱夢想，並勇於去描繪及實現。本次報名參賽即贈送TOYOTA夢想車雄獅12色蠟筆好禮一份，報名禮數量有限送完為止，敬請把握機會報名參加。

TOYOTA自2004年開始舉辦夢想車創意繪畫大賽，每年在全球約100個地區邀請15歲(含)以下的青少年及兒童參賽，依年齡分為A組(7歲(含)以下)、B組(8-11(含)歲)、以及C組(12-15(含)歲) 3個組別。各組金獎作品將代表台灣至日本參加世界大賽，如被評選為世界金獎者，個人可得5,000美元獎學金、且該得獎者的學校也可獲得10,000美元的高額獎學金，鼓勵學童發揮無限創意，拿起繽紛畫筆，和TOYOTA一起前進夢想，打造更美好的移動生活。