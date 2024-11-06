川普當選美國總統 專家：國內房市回歸基本面、進入盤整格局

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國選舉結果出爐，川普當選47屆美國總統，對此信義房屋（9940）不動產企研室專案經理曾敬德表示，短期對國內股市並無太多意外驚嚇，市場並未出現黑天鵝，至於房市則是觀望大選不確定因素解除，雖然長期美國的關稅政策、科技業政策、美中政策都恐將影響全球、台灣，但選舉的不確定因素解除後，認為國內房市將回歸基本面。

曾敬德指出，選舉後至少短期的不確定性因素解除，房市就回歸市場供需，在央行的第七波選擇性信用管制措施之下，銀行房貸仍相對吃緊，加上民眾對於房市後市看法回歸理性，但供給量並未大量增加，房市還是維持自用當道的市場。

不過曾敬德表示，美國總統大選後，長期有許多關鍵需要觀察，包括對台的半導體政策，美國減稅與提升關稅等政策，可能有通膨回升的隱憂，金融市場環境是否因為美國債務增加而有所變化，有些影響較直接、有些間接。

曾敬德表示，回歸國內房市基本面來看，倘若國內經濟表現仍不錯，政策上資金較為緊縮，房市可能趨於盤整機率較高。