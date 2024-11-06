泰山：橄欖欠收使橄欖油價揚 搶攻中價位油品

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家用油市占率排名第2的泰山今天表示，近年因橄欖欠收，橄欖油價格調漲許多，消費者轉而尋找其他油種，近期力推中價位芥花油，也推升油品銷量，持續貢獻第4季業績。

泰山今天發布新聞稿表示，根據消費者市調結果發現，國人外食比例增加，使家庭食用油的市場銷量逐年降低，有越來越多消費者只購買認為品質更好，更高價的油，例如橄欖油、玄米油等。

泰山表示，繼2020年推出玄米油，市占率達第一，而觀察橄欖欠收將會是長期趨勢，橄欖油價格持續上漲，也讓消費者逐步將目光轉向像芥花油等中價位油品，使相關油品銷量上升，近期再推出新的芥花油，希望提升油品銷售量。

泰山指出，台灣整個食用油市場銷量占比來看，第1名為葵花油26%，其次為調和油17%，再來沙拉油、橄欖油和芥花油等不相上下，皆約占14%，最後為玄米油占6%；據統計，台灣家用油市場年營業額約新台幣78億元。

泰山今年前9個月營收82.8億元，年減3.58%；上半年營收53.12億元，稅後純益3.58億元，較去年同期稅後虧損4.52億元轉虧為盈，每股純益（EPS）為0.74元。