快訊

台金聯董座今日交接 施俊吉致辭無奈嘆：匹夫無罪，懷璧其罪

確定延押！沈慶京不想再被關押抗告失敗 確定再羈押禁見2個月

川普自行宣布當選！道瓊期指飆漲1,000點 川普交易熱翻天

泰山：橄欖欠收使橄欖油價揚 搶攻中價位油品

中央社／ 台北6日電

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

家用油市占率排名第2的泰山今天表示，近年因橄欖欠收，橄欖油價格調漲許多，消費者轉而尋找其他油種，近期力推中價位芥花油，也推升油品銷量，持續貢獻第4季業績。

泰山今天發布新聞稿表示，根據消費者市調結果發現，國人外食比例增加，使家庭食用油的市場銷量逐年降低，有越來越多消費者只購買認為品質更好，更高價的油，例如橄欖油、玄米油等。

泰山表示，繼2020年推出玄米油，市占率達第一，而觀察橄欖欠收將會是長期趨勢，橄欖油價格持續上漲，也讓消費者逐步將目光轉向像芥花油等中價位油品，使相關油品銷量上升，近期再推出新的芥花油，希望提升油品銷售量。

泰山指出，台灣整個食用油市場銷量占比來看，第1名為葵花油26%，其次為調和油17%，再來沙拉油、橄欖油和芥花油等不相上下，皆約占14%，最後為玄米油占6%；據統計，台灣家用油市場年營業額約新台幣78億元。

泰山今年前9個月營收82.8億元，年減3.58%；上半年營收53.12億元，稅後純益3.58億元，較去年同期稅後虧損4.52億元轉虧為盈，每股純益（EPS）為0.74元。

橄欖油 泰山 營收

延伸閱讀

泰山企業經營權變天 前董遭控特別背信罪獲不起訴

課本人物現身 彰化偏鄉學童驚喜聽「投錯胎的法國人」演講

泰山 Cheers 狂銷破千萬瓶市占第一 抽萬元旅遊金

「泰山」男星離世享壽86歲 5年前兒「弒母拒捕」遭擊斃

相關新聞

川普回鍋白宮 台灣房市再中一箭？房仲曝「難樂觀」理由

美國大選於台灣時間6日下午出爐，由美國前總統川普宣布當選。針對川普再次回鍋白宮，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，川...

Coupang酷澎第3季淨營收成長 持續擴大台灣在地品牌合作

亞洲電商巨頭Coupang酷澎在台北時間6日凌晨公布2024年第3季業績。報告顯示，延續今年以來的強勁成長動能，營收、獲...

上半年「購屋糾紛」排行榜出爐 買房前怎避雷？

買房是人生中的大事，每一個決定都要謹慎小心，以免賠上辛苦積攢的積蓄

鼎泰豐華北關店…弟弟韓家宸捲經營權之爭 大成董事長韓家宇這樣說

針對經營華北地區鼎泰豐餐廳的代理商恆泰豐爆出股東經營權之爭，雞肉龍頭大成董事長韓家宇今天對中央社記者表示，這是他弟弟、大...

遭指「為炒股講很多不該講的話」 雲豹能源發聲明稿駁斥

國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）今日發布聲明稿駁斥炒股謠言，以下為聲明稿...

川普當選美國總統 專家：國內房市回歸基本面、進入盤整格局

美國選舉結果出爐，川普當選47屆美國總統，對此信義房屋（9940）不動產企研室專案經理曾敬德表示，短期對國內股市並無太多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。