快訊

台南夜市捕獲野生子瑜、舒華 攤販老闆貼心1舉動「好好享受夜市」

選得比上次更好！重罪纏身的川普票數卻大進步

川普現身了！馬斯克帶兒子陪同緊盯開票 支持者歡呼聲連連

共信-KY 加速完成肝癌新藥二期臨床 新增高雄榮總醫院

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

‧➥點選【美國大選開票不斷更新】川普拿下第二個搖擺州喬治亞！247：214領先賀錦麗

共信-KY（6617）6日表示，該公司研發PTS新藥是屬於一種廣普性的抗癌藥，目前正在台灣收案中，為加速完成肝癌二期臨床試驗，共信鎖定動脈栓塞治療失敗且未達標靶藥治療標準的肝癌患者，預計收案26人。為了加速完成臨床試驗，公司5日收到高雄榮總同意新增為「PTS肝癌二期臨床」基地，希望透過更多醫師推介， 早日達成臨床病人數。

共信在取得核准後，目前公司在肝癌新藥二期臨床基地將由3家醫院增加成4家醫院配合，共計有台大醫院、台北榮民總醫院、台北醫學大學附設醫院及高雄榮總醫院合作執行。

共信是一家聚焦於實體腫瘤的新藥研發公司，其所研發的PTS癌症新藥已於2023年取得首張藥證。PTS302是用於中央型肺癌氣道嚴重氣道阻塞的病症，利用腫瘤銷融技術，直接將藥物注射到腫瘤內，使癌細胞凋零且不會損傷正常細胞，有別於一般治療癌症的常規療法。

共信指出，台灣每年約有1.1萬人被診斷罹患肝癌，其中7,700人因為肝癌死亡，高居癌症發生率第3名以及死亡率第2名，對國人健康威脅甚大，對於醫療體系亦是一大挑戰。

根據調研機構iHealthcareAnalyst研究指出，到2029 年，肝癌藥物市場預計將達到約63 億美元，由此可見肝癌發病率不斷上升，也牽動相關藥物的市場需求。另外，根據美國癌症協會報告，全球每年有超過80萬例肝癌確診，並有超過70萬例死亡數，儘管推出包括免疫療法藥物在內的多種新療法，但肝癌患者的五年存活率仍低於20%，也因此共信-KY積極加速臨床試驗，以期早日取得藥證，為需要的患者提供解方。

癌症 肝癌

延伸閱讀

周潤發大腿突冒腫瘤「腫成乒乓球」 貼臉GD曝光真相

狂打嗝持續1周！60歲男就醫驚見「20公分肝腫瘤」 醫列肝癌2症狀

22年前曾換肝…資深藝人石英82歲辭世 醫師曝存活率

石英逝世／石英20年前猛爆性肝炎昏迷，兒捐肝救命！B肝帶原會怎樣，該多久追蹤一次？

相關新聞

企業內科置產熱區換了 威剛砸37億買7500坪廠辦

央行打炒房「管住不管商」，一般事務所和商辦廠辦型產品買氣明顯提升，實價最新揭露，8月內湖長虹雲端科技大樓，成交中低樓層戶...

App藏玄機 2／從「雞蛋」到「國王」，鳥貴族靠線上行銷，把線下新客變熟客

編按：日經TRENDY規劃「成功之鑰」系列，本文以鳥貴族為主題，解析日本Eternal Hospitality集團旗下「鳥貴族App」暢銷的背後原因，這款App一年內下載超過60萬次，用什麼方法讓新舊客戶都增加？

3數據顯示房市淪死魚盤 估價師建議改這樣做

面對貸款困難、利率上升、融資成本增加，以及央行新一波信用管制利空政策干擾，估價師指出，各項數據顯示，買賣雙方意願持續降溫...

砍費用省管理費划算嗎？專家：根本得不償失

2020新冠肺炎疫情爆發之後，物業管理業大鬧人力荒，許多社區管理費也跟著調漲。不少管委會和住戶為了省錢，開始砍東砍西，節...

預售屋飆漲熱區竟不在六都 房價漲幅冠軍在這縣市

《天下》爬梳實價登錄數據，發現全台預售屋交易熱區，竟然從六都與新竹等都會區，擴散到其他縣市。

工具機鏈強攻日本半導體 東台、瀧澤科等迎新一波商機

台積電日本設廠效應擴大，在日本政府積極重建半導體產業鏈下，台日工具機鏈同盟愈趨穩固，台鏈中包括上銀、東台、瀧澤科、哈伯強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。