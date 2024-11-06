共信-KY 加速完成肝癌新藥二期臨床 新增高雄榮總醫院

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共信-KY（6617）6日表示，該公司研發PTS新藥是屬於一種廣普性的抗癌藥，目前正在台灣收案中，為加速完成肝癌二期臨床試驗，共信鎖定動脈栓塞治療失敗且未達標靶藥治療標準的肝癌患者，預計收案26人。為了加速完成臨床試驗，公司5日收到高雄榮總同意新增為「PTS肝癌二期臨床」基地，希望透過更多醫師推介， 早日達成臨床病人數。

共信在取得核准後，目前公司在肝癌新藥二期臨床基地將由3家醫院增加成4家醫院配合，共計有台大醫院、台北榮民總醫院、台北醫學大學附設醫院及高雄榮總醫院合作執行。

共信是一家聚焦於實體腫瘤的新藥研發公司，其所研發的PTS癌症新藥已於2023年取得首張藥證。PTS302是用於中央型肺癌氣道嚴重氣道阻塞的病症，利用腫瘤銷融技術，直接將藥物注射到腫瘤內，使癌細胞凋零且不會損傷正常細胞，有別於一般治療癌症的常規療法。

共信指出，台灣每年約有1.1萬人被診斷罹患肝癌，其中7,700人因為肝癌死亡，高居癌症發生率第3名以及死亡率第2名，對國人健康威脅甚大，對於醫療體系亦是一大挑戰。

根據調研機構iHealthcareAnalyst研究指出，到2029 年，肝癌藥物市場預計將達到約63 億美元，由此可見肝癌發病率不斷上升，也牽動相關藥物的市場需求。另外，根據美國癌症協會報告，全球每年有超過80萬例肝癌確診，並有超過70萬例死亡數，儘管推出包括免疫療法藥物在內的多種新療法，但肝癌患者的五年存活率仍低於20%，也因此共信-KY積極加速臨床試驗，以期早日取得藥證，為需要的患者提供解方。