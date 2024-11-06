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勞動部推大專青年預聘計畫 中部百家企業響應

中央社／ 台中6日電

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勞動部推動「大專青年預聘計畫」助大專青年就業，中彰投分署今天表示，中部地區已有超過7成的大專校院和百餘家企業共同響應，提供超過1000個工作崗位訓練機會。

勞動部勞動發展署中彰投分署說明，「大專青年預聘計畫」透過與產學合作，由符合國家重點產業的企業，提供大專校院畢業前1年的在校生進行中階以上的工作崗位訓練，並由企業指派資深員工擔任職場導師，讓大專青年學用合一，無縫接軌職場。

中彰投分署表示，學生訓練期間提供企業每人最高新台幣7.2萬元訓練補助；青年完成訓練並於畢業後留任滿30天，則可申請1萬元的留任獎勵金，可說是創造勞資雙贏。

中彰投分署指出，中部地區目前已有超過7成的大專校院和百餘家企業共同響應，提供逾1000個工作崗位訓練機會，也有超過700多名大四生加入此計畫，不僅有效縮短學用落差，也為國家重點產業培育生力軍。

中彰投分署以彰化鹿港的東宏綜合配電公司為例，這家公司率先於去年參加中彰投分署所辦理的「大專青年預聘計畫」，與建國科技大學合作開辦「離岸風力發電產業實務人才培育專班」。

中彰投分署指出，甄選錄訓4名建國科大的學生，提供電機助理工程師的工作崗位訓練機會，畢業後4人全數續留，留任率達到100％，滿30天後青年還可獲得勞動部提供的留任獎勵金1萬元。

接受訓練的建國科大電機系學生表示，這段訓練經歷讓他感覺很實在，從學校的書本理論，到實際進行配電盤組裝和打銅排，讓他體驗到實務操作的樂趣，不僅累積了實戰經驗，更重要的是畢業後可直接成為正式員工，不用經歷找工作的焦慮期，還可領取留任獎勵金。

勞動部 青年

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