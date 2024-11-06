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接軌綠碳健康趨勢 城安建設兩大案雙獲美 Fitwel 最高三星認證

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
城安建設董事長洪健溥表示，「為世界創造更美好的明天」是城安建設的核心目標，而美國 Fitwel 是評估嚴謹且有公信力的國際認證，城安很榮幸能讓台灣建築符合世界標準，更期望能拋磚引玉，帶動更多健康永續建築的出現；左為美國健康認證領導機構 Center for Active Design 總裁暨執行長 Joanna Frank 。陳美玲/攝影
城安建設董事長洪健溥表示，「為世界創造更美好的明天」是城安建設的核心目標，而美國 Fitwel 是評估嚴謹且有公信力的國際認證，城安很榮幸能讓台灣建築符合世界標準，更期望能拋磚引玉，帶動更多健康永續建築的出現；左為美國健康認證領導機構 Center for Active Design 總裁暨執行長 Joanna Frank 。陳美玲/攝影

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致力推行國際認證建築的「城安建築」傳來捷報，旗下位於高雄文化中心案「新文化城安」與南科善化市中心案「明日新城安」，雙雙榮獲美國 Fitwel 全球最高三星認證，6日舉辦授證記者會，美國健康認證領導機構 Center for Active Design 總裁暨執行長 Joanna Frank 專程來台，正式授予最高三星認證證書，AIT 美國在台協會商務官 Christian Koschil 亦親臨與會，見證台灣建築接軌國際標準的新里程碑。

城安建設董事長洪健溥表示，「為世界創造更美好的明天」是城安建設的核心目標，而美國 Fitwel 是評估嚴謹且有公信力的國際認證，城安很榮幸能讓台灣建築符合世界標準，更期望能拋磚引玉，帶動更多健康永續建築的出現。

洪健溥強調，建築不只有地段力，還有健康力，「健康建築必須是基於住戶生活的通盤檢討與規劃，不只是建材的疊床架屋。」以城安建設來說，這次高雄文化中心案「新文化城安」、台南南科善化「明日新城安」在規劃初期，即遵循 Fitwel 各項規範標準，儘管會增加前期設計修正的時間與溝通成本，但如同城安三大願景之一「讓住戶10年後回家還是像第一天回家一樣的開心，這對城安建設才是最值得的事情。」

洪健溥指出，當前房市雖受到政策影響，不過市場仍以自住客為主，把建案規劃好、強化建案產品力，尤其健康建築是目前消費者在意重點之一，把產品做好就是建商最重要的事情。

洪健溥表示，Fitwel 認證不僅強調建築的內在健康基因，更可以說是「建商擇地選址的生活哲學。」

他舉例，如Fitwel 針對集合住宅有 12 大評估指標，其中包含選址（Location）與取得生鮮食品可及性（Prepared Food Areas and Grocery Store），這兩項健康指標可說等同於建案的生活機能成熟度，從交通便利性到日常採買可及性都納入評分。

洪健溥表示，「城安建設導入 Fitwel 認證，希望能從選地與規劃的角度，滿足客戶的身心健康。同時以瑞士 SGS 國際檢驗品牌，嚴格稽查建材與營造的品質，並提供每一戶「建物生產履歷」，更罕見導入「第三方驗屋」與「代書簽約」服務，以全透明的購屋體驗，找回消費者與建商之間的信任。

負責「明日新城安」銷售的聯碩地產業務經理曾韜表示，城安建設不惜成本規劃打造，對自住買方誠意十足，且以高標準、高品質打造國際雙認證宅，是集保值指標於一身。

Fitwel 亞洲技術委員、綠矩整合總經理黃家明博士表示，民眾一天平均待在室內的時間可能長達90%，理想的房屋設計除了考慮環境友善及永續外，「更應重視生活在其中的居住者身心健康。」

黃家明指出，國際對綠能環保相當重視，預期接下來台灣會有越來越多建商能認同並打造健康建築，同時讓具第三方公信力的認證標章說話，讓消費者能有所憑據，選擇名符其實的健康認證社區建築。

Fitwel 健康建築評估系統由美國疾病管制中心 CDC（Centers for Disease Control and Prevention）以及聯邦總務署 GSA（General Services Administration）發起與所制定，由 12大評估指標來達成七大健康願景。

七大願景包含增加運動機會、促進居住者安全、減少慢性疾病發病率、支持弱勢群體的社會平等、增加居住者的幸福感、提升周邊社區健康、增加健康飲食的機會。

針對集合住宅類建築的 12大評估指標包含選址、周邊健身機會可及性、戶外活動空間、出入口與及地面層、樓梯、室內環境、居住空間、共享空間、飲水供應、備餐區與生鮮超市、自動販賣機與點心吧、緊急情況應變。

城安建設董事長洪健溥表示，「為世界創造更美好的明天」是城安建設的核心目標，而美國 Fitwel 是評估嚴謹且有公信力的國際認證，城安很榮幸能讓台灣建築符合世界標準，更期望能拋磚引玉，帶動更多健康永續建築的出現；左為美國健康認證領導機構 Center for Active Design 總裁暨執行長 Joanna Frank 。陳美玲/攝影
城安建設董事長洪健溥表示，「為世界創造更美好的明天」是城安建設的核心目標，而美國 Fitwel 是評估嚴謹且有公信力的國際認證，城安很榮幸能讓台灣建築符合世界標準，更期望能拋磚引玉，帶動更多健康永續建築的出現；左為美國健康認證領導機構 Center for Active Design 總裁暨執行長 Joanna Frank 。陳美玲/攝影

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