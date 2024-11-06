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企業內科置產熱區換了 威剛砸2.9億買664坪廠辦

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
北市精華區商辦高，不少企業總部轉往內湖發展。圖／台灣房屋提供
北市精華區商辦高，不少企業總部轉往內湖發展。圖／台灣房屋提供

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央行打炒房「管住不管商」，一般事務所和商辦廠辦型產品買氣明顯提升，實價最新揭露，8月內湖長虹雲端科技大樓，成交中低樓層戶，威剛科技（3260）砸約2.9億元、每坪46.3萬元，買下664.9坪的廠辦。

台灣房屋內湖特許加盟店店長王禮民分析，內科辦公發展以西湖、文德段密度最高，不過隨區域飽和，近年逐漸向外延伸至舊宗甚至潭美段，包括台塑企業、星宇航空（2646）等不約而同選擇進駐此區，讓潭美段形成新的企業總部聚集區域。

他表示，潭美段是內科科技走廊連接南軟與汐科的戰略重要位置，長虹雲端科技大樓近內湖交流道，南來北往極具交通優勢，到信義計畫區也僅約10分鐘車程，目前單價約44~47萬元，一有釋出仍吸引中大型企業規劃評估。

台灣房屋集團趨勢中心統計，近兩年內湖區億級商廠辦交易狀況，2023年前三季共17件，今年同期則有20件；總銷部分今年也比去年同期多，今年前三季共87.4億元，相較去年同期84.3億元，年增3%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，企業從徵才和營運考量，商辦挑選首重交通和產業群聚性，今年台北市蛋黃區交易以中山區最熱，不過精華區商辦屋齡漸高，且有不少商辦正在都更中，中大坪數商辦稀缺，近年有企業總部需求的公司，則逐漸轉向內湖以及南港一帶規劃。

第一建經研究中心副理張菱育指出，目前政府打房政策「打住不打商」，限貸令對於商用投資的貸款成數限制也不變，所以較不影響企業購置辦公室的佈局規劃，加上台商回流資金陸續解禁，尤其是商廠辦更受電子科技業、傳統產業大廠的目光，因此商用不動產仍會持續穩健發展。

近兩年前三季內湖區億級商辦交易狀況 資料來源／台灣房屋提供
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商辦

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