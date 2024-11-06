搶好康要快 福容 ITF 旅展倒數三天

搶好康要快，倒數三天！把握今年最後一檔旅展優惠，福容大飯店線上旅展只到11月8日截止。必搶商品「美食通用券」買10送2優惠價12,800元，平均一張1,067元，使用一張可享星級嚴選五道式雙人套餐，相當於一個人只要534元超優惠。

聯合住宿券最低2折起，全台18家分店任選入住，享福卡會員獨享買15送2，平均一張只要2,815元。一張券即可入住福容徠旅系列，福容徠旅墾丁每人每晚只要704元起。即日起至11月08日期間憑發票登錄享福卡APP即可參加抽獎，有機會獲得環島任你遊住宿券、聯合住宿券、美食通用券等超過數十萬好禮。

一券在手，福容帶你環島任遊，全台18家任選入住。「聯合住宿券」一套5張15,950元；買10送1，優惠價31,900元，平均一張2,900元；享福卡會員獨享買15送2，平均一張只要2,815元。明年台灣燈會在桃園，使用一張券即可入住福容桃園店、福容徠旅林口，以及福容桃園機捷A8店更是首度推出一張券即可入住。

現在入住嘉義福容voco酒店高樓層景觀房，三天兩夜使用3張住宿券，平均一晚4,223元，相當於打2折，平日入住再享免費升級豪華客房超划算，麗寶福容店旅展加碼推出三天兩夜使用3張即可入住（惟7-8月、農曆春節不適用）。冬季泡湯輕旅行可以選擇福容台北一館，在市區即可享受黃金美人湯，或選福容淡水漁碼店入住海景豪華客房，看夕陽，享受黃金美人湯。喜歡特色度假風的朋友就選福容福隆店，入住Villa精緻風旅客房，體驗全台唯一海洋溫泉好放鬆。

即日起至11月8日福容線上旅展期間，福容福隆店同步推出「冬賞風呂小旅行」湯屋優惠1,999元，可享精緻風呂湯屋1.5小時及特色鍋物、西式餐點或精緻下午茶三選一，輕鬆愜意體驗豪華泡湯小旅行。

今年全新推出福容「美食通用券」下殺6折，福容連鎖八家分店自由選擇，可享Buffet吃到飽、星級港點、日本料理、海鮮饗宴等頂級美食。