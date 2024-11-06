黑松邀 Super Junior 利特接下「創世者桶陳金高」形象大使

黑松與金門酒廠推出結合中式高粱與西方威士忌桶陳工藝的「創世者桶陳金門高粱酒」，以特殊訂製的桶陳風味，顛覆大眾對於烈酒風味的想像，上市即引發酒界轟動搶購潮。

為延續「創世者」經典系列創新、突破的品牌理念，黑松公司今再攜手金門酒廠，推出系列限量新作「創世者桶陳金門高粱酒 No.2」，更邀請韓國知名男團 Super Junior 隊長—利特擔任產品形象大使，演繹酒款隨著時間變換多樣風味的獨特魅力。

「創世者桶陳金門高粱酒 No.2」即日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣、11月 6 日11:00 起於全家便利商店、7-ELEVEN 開放預購（實際價格、庫存及販售方式依各通路為準）。

創世者桶陳金門高粱酒系列問世後引發烈酒市場高度討論，結合中式高粱釀造工藝與西式威士忌的過桶手法，打破坊間對於高粱酒的既有認知，每每推出均引爆消費者搶購潮！今黑松公司再度攜手金門酒廠推出經典系列新作—「創世者桶陳金門高粱酒 No.2」，延續前作特色選用稀有的天然琥珀金酒液，以「酒體當下最適切」的酒度及原色，在不加焦糖染色、非冷凝過濾的狀態下直接裝瓶，維持瓶中陳化效果，並由精準掌握風味的釀酒師配對專為金門高粱酒訂製的橡木桶進行桶陳，在金門高粱標誌性的穀糧香、窖香與醬香外，過桶工法更賦予了酒款橡木桶獨有的奶油香草風韻。

不只如此，桶陳區更設置在麴房週邊，溫度穩定且富含微量元素，更為酒液增添厚實且層疊的風味深度；酒液更能在瓶中持續陳化，每年幻化出深一層風味，每次開瓶都能感受到無窮的驚喜。

人氣韓國 KPOP 團體 Super Junior 隊長利特先前曾在直播中醉倒在沙發上進行「睡播」，即是因為與隊友慶功宴時喝了金門高粱酒，不少粉絲都對這一幕印象超深刻，更期待能入手同款金高！看中利特的獨特魅力及出其不意的帶貨能力，黑松力邀其跨海擔任「創世者桶陳金門高粱酒 No.2」形象大使。

利特出道多年仍力求突破、創新的挑戰精神，不只擔任團內隊長，更跨足音樂劇演員、節目主持人等多重身分，持續與多元的面貌帶給粉絲驚喜。這種求新求變的態度與「創世者桶陳金門高粱酒」持續創新、求變特色不謀而合，如同出道滿 19 年的 Super Junior，每每總是以更加成熟的魅力驚艷粉絲，而創世者系列酒款則是跨越高粱風味與威士忌過桶邏輯的劃世代酒飲，隨著時間陳化的迷人風味同樣令人期待。

利特在品飲酒款後也大讚「創世者桶陳金門高粱酒 No.2」比起其他的高粱酒，「無論是味道還是香氣都更上一層樓」！入口後酒體圓潤醇厚，香氣柔和不刺激。獨特的桶陳工藝更為酒體增添太妃糖、香草、堅果、風乾葡萄等討喜口感，完美交揉馥郁奶油香草、堅果風韻與高粱糧香，譜出綿柔和諧的品飲體驗，高粱新手或酒饕都能輕鬆享受。如此柔順厚實卻又繁複層疊的風味讓利特深深愛上，更直言要將「創世者桶陳金門高粱酒 No.2」送給喜愛小酌的 Super Junior 成員們當禮物。