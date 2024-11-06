砍費用省管理費划算嗎？專家：根本得不償失

2020新冠肺炎疫情爆發之後，物業管理業大鬧人力荒，許多社區管理費也跟著調漲。不少管委會和住戶為了省錢，開始砍東砍西，節省管理費，但這樣做真的划算嗎？

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，管理品質好壞，攸關社區房價，一個想省管理費的社區，社區管理品質往往每下愈況，進而影響到房價，成交價可能比高素質社區低3%到10％，只要算一算，便知道省管理費根本得不償失。

何世昌表示，這幾年著房價、物價上漲，社區管理費也紛紛上調，尤其新建案往往嚴格要求物業人員素質，公設維護項目多，且修繕仔細，住戶承擔的管理費用比中古社區高很多。

其中台北市一般住宅建案，目前管理費大多已介於每坪120元到160元之間，還在持續上揚當中，少部份建案一坪甚至已收到170元到180元，主要是北市人力成本最貴所致。

管理費第二昂貴的是新北市，每坪約90元~120 元，再來是台中市約80元~120元，少部份建案管理費收費略低約60元~65元。桃園市大多在每坪70元～100元之間。南二都新建案管理費用較便宜，每坪管理費約60～80元。

何世昌表示，管理費多寡，與住戶要求的管理品質、物業服務人員素質、保全班制、公設維護內容、社區量體大小，以及提供其他服務項目等因素有關，管理費較高，相對也有較高的社區品質。

而一個新社區，如果民眾不想多付錢，每個月只願付一坪五、六十元，公設移交給管委會後，往往就開始砍東砍西、停用各種公共設施，建築修繕能不花錢就儘量不花錢，這種社區管理品質勢必愈來愈差，並影響到房價。

他表示，同一地區社區，因為管理品質不同，素質低的社區，房價可能低3％~10％，一個月省一兩千元，房價卻有如此落差，而且還住得不舒服，只要算一算，便知道省管理費根本得不償失。