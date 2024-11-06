三陽前進米蘭 發表第四款神獸重機

三陽工業（2206）董事吳奕成5日宣布三陽將進入下一階段三年計畫，並力拼全球全年銷售百萬輛，三陽在米蘭機車展展出多款新車積極搶攻全球市場。今年台灣機車市場雖較去年衰退，但三陽外銷年增約二成，全年銷售台數與金額較去年仍然持續成長，未來外銷將成為三陽發展的重點所在。

三陽表示，今年台灣機車市場規模雖年減至約70萬輛以上，但明年為汰舊換新政策最後一年，總市場可望再度回到80萬輛以上。至於外銷部分，在三陽持續推出高品質高科技的機種加持下，明年仍可望有雙位數的增長。

全球機車迷引頸期待的機車盛典「2024 EICMA」在義大利米蘭隆重登場，適逢國內機車大廠三陽工業ＳＹＭ今年70週年，SYM更是將70周年的「開創啟動」的理念推向最高點，在今年會場上展出SYM BT靈獸系列的壓軸車款TTLBT，SYM的BT車系象徵著〝BESTIA〞靈獸，以及〝BEST TECH〞最新科技之意，並利用〝ART-FUSION〞的設計手法，將東方文化的四靈獸的元素融合進車輛設計當中，至今SYM已推出象徵鳳凰的〝FNXBT〞、東方龍〝DRGBT〞、麒麟〝KRNBT〞，而最後壓軸之作靈龜〝TTLBT〞則是作為這次SYM在米蘭車展展出的一大亮點。

三陽工業董事長室經理吳奕成也在會場宣布將開始下一階段三年計畫「開創、啟動」，開創是指在本業基礎上開創新局推動多角化經營，積極佈局電動車能源市場及綠電碳權業務。啟動則為「啟動百萬台銷售計劃」，透過強化外銷，以自有品牌ＳＹＭ進軍國際市場，力爭三年內達到全球機車銷量達到百萬台。展場並以專區呈現ＳＹＭ深耕外銷結果，以未來科技感設計裝潢呈現機種意象，以開創及啟動計劃帶出三陽的下個外銷佈局，繳出亮眼成績單。

今年米蘭機車展各大廠牌在電動機車與新能源動力上仍有所著墨。有關電動車的佈局，三陽仍堅定推動與台灣中油組成國家隊的進程，並於今年九月於台南公開發表採用中油版本、軟碳負極材料電池的電動機車，目前正配合中油建置換電櫃中，未來也會再推出搭配中油電池的新電動車機種。

由於電動車的核心技術就是電池，三陽同步持續發展自有技術的亞福鋁電池，發展油電混和動力車種，去年推出的PE3增程概念車量產時間預定配合亞福在年底小批量產，2026年底開始正式量產。三陽強調，未來除了在燃油車上的發展外，面對全球越來越重視環保的趨勢，將更積極投入新能源車的開發，未來也將陸續推出更多新能源車輛。

油車部分，全面升級的旗艦休旅重機產品TTLBT，透過三陽擅長的仿生設計手法，融合「靈龜」殼甲意象，將左右側箱的配置與車輛造型整合設計，呈現靈龜的穩重大氣，車款非常引人注目吸睛，在會場引起不少討論話題。另外兩款瞄準外銷市場的機種CRUiSYM 400、ADXTG，皆為符合歐洲市場趨勢潮流的設計產品，進一步拓展全球銷售。

三陽表示，外銷市場部分，目前歐洲，非洲，中東，中南美洲及東協皆各有斬獲。歐洲六大主要市場(義/德/法/西/希/荷)ＳＹＭ市佔率超過10%，德國註冊台數成長率最高，德、法、荷市佔率及銷售也持續提升中。非洲市場中，阿爾及利亞、埃及、摩洛哥因認證取得及導入具競爭力車款，今年銷量皆有大幅成長；中南美部分則以哥倫比亞(AKT)銷售呈現持續穩定成長。東協部分因馬來西亞導入對位新機種HUSKY ADX而提升整體銷量。