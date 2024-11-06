11/13竹縣文化局美術館 簡文秀高歌鼓舞「北師·竹塹藝術展」

國立臺北教育大學明(2025)年適逢130周年校慶，它是全台歷史最悠久的國立大專院校，在這百餘年的歲月中，培育出十餘萬優秀的師資及許多知名的藝術家，其中，李澤藩、張逸文、吳振壎、戴竹谿、劉興欽、魏坤松、蔡國川、鄭香龍、姜添旺、徐郁水、陳國福、詹義隆、賴武雄、吳隆榮、陳志芬、簡信斌及蕭輔一等17位傑出校友將於11月13日（周三）早上10:00在新竹縣政府文化局美術館105廳連袂舉辦「北師·竹塹藝術展」開幕式，為了鼓舞及肯定藝術名家校友們對藝術的堅持與耕耘，簡文秀主動請纓到場加油高歌，為開幕式帶來視覺與聽覺的藝術盛會。

據美國「全球金融」雜誌公布的2024年世界最富裕國家排名，台灣名列第14名，尤其在數位科技AI時代下，藝術與人文更顯無可取代的價值，簡文秀深感台灣真的需要更多文化人及藝術家，讓我們的人文素養再加把勁，如有機會，她都願意相挺各種藝文展演活動，儘管這條路走起來漫長艱辛也不容易看到成果，但仍義無反顧地想為藝術界盡一份可以做到的努力，這次展演將演唱「客家本色」等曲，希望與客家朋友及現場民眾一同歡唱，或者來考考簡文秀演唱客家歌曲的韻味！

這次藝術展自11月13日(周三)至12月1日(周日)止，作品有油畫、水彩畫、水墨畫、漫畫及書法等共計49件，簡文秀希望更多人前來觀賞，並給予這群藝術家最大的掌聲，現場特別贈送億光電子軍用材質高效能LED手電筒「100份」與大家結緣，索完為止，並祈祝大家光明希望！