產業戰略論壇27日登場 經長：AI躍經濟發展重要引擎

經濟部長郭智輝表示，台灣為世界提供最重要的AI算力，全球九成的AI伺服器出自台灣廠商，AI背後離不開台灣的半導體及資通訊產業聚落，政府全力推動AI產業創新、產業AI應用，打造台灣成為「人工智慧之島」，未來，AI將成為台灣經濟發展另一顆重要引擎。

經濟日報將於11月27日舉辦「2024產業戰略高峰論壇--AI催動產業低碳化與智慧化」，邀請產業領袖與政府決策官員，共同探討在AI時代，如何協助產業達成低碳化與智慧化轉型。經濟部長郭智輝將出席致詞。本論壇由經濟部、中華汽車、台灣電力公司、元大投信協辦。

郭智輝指出，全球各國都在積極投入AI資源，未來隨著生成式AI廣泛使用，S&P Global預測生成式AI市場顯著擴張，未來五年的年均成長達59%。

郭智輝表示，經濟部會持續協助業者強化AI研發創新，開發自主AI晶片及核心技術，吸引國際 IC 設計、晶片應用新創與我國供應鏈合作。同時亦將訓練台灣專屬的生成式AI核心技術及應用模型，加速金屬機械、電子資訊、光電半導體、醫療、熱處理、石化、鋼鐵、觀光、商務、會展等十項特色產業開發AI應用模型，規劃產業AI導入指引及公版教材，提供專家輔導團諮詢與診斷，帶動百工百業導入AI，預計2028年製造業應用AI普及率達50%。

此外，為加速培育台灣AI相關人才，經濟部已啟動跨部會合作，預計四年內培育20萬名AI人才。

郭智輝提到，因應全球2050淨零浪潮，以及台灣業者加入國際綠色供應鏈及RE100承諾，經濟部已於疫後條例預算推出輔導補助，協助企業以低碳化及智慧化轉型成未來市場所需。

針對台灣有超過163萬家的中小微企業，為協助落實數位、淨零雙軸轉型及發展通路，郭智輝表示，經濟部明年將投入116億元推動中小微企業多元振興發展，並建立單一服務窗口，讓中小微企業也可以借助AI力量實現低碳永續。