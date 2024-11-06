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工具機業界：明年Q2景氣回溫

經濟日報／ 特派記者宋健生／東京5日電

全球第三大的日本國際工具機展（JIMTOF 2024）昨（5）日開展，參展的東台（4526）集團、友嘉集團、上銀（2049）集團、瀧澤科（6609）及哈伯精密等台廠，均表示「客戶詢單熱絡，優於預期」，上述業者樂觀認為，明年第2季起景氣可望逐步回溫。

台灣機械公會理事長莊大立也說，美國總統大選即將落幕，待相關政治不確定性因素解除，以及降息等刺激經濟政策出籠，預期整體產業景氣可望在明年逐步明朗，今年台灣機械產業出口力拚持平，「明年一定會比今年好」。

在東京舉行的日本國際工具機展昨天登場，展會規模創歷史新高，台灣工具機公會理事長陳伯佳說，此次參展會員廠商數較上屆成長近倍，而整體參展的台灣廠商近百家，台廠聚焦數位轉型（DX）與綠色轉型（GX）等兩大核心。

東台此次與關係企業榮田精機、亞太菁英聯合參展，展示半導體加工技術、五軸加工技術、新能源車加工技術，也呈現適用於能源產業和航太產業的高效零部件加工解決方案。昨天開展首日，有不少航太、汽車及模具廠前來詢單。

瀧澤科此次首度加入日本母集團Nidec集團聯合參展，由於立式車床日本做的少，加上大型建設機械類需求增加，開展首日就有數十組買家前來詢單。

工具機 日本 航太

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