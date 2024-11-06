遠雄商辦 八天成交17億

遠雄北市科商辦又見交易。遠雄昨（5）日公告，處分台北市北投區「遠雄商舟」房地八戶、40個車位，總交易金額11.3億元，交易人為美商捷寶開發台灣分公司，預計處分利潤率約20%至23%。

近年台商回流、產業擴廠下，北市辦公大樓供不應求，商辦市場屢開紅盤。先前美商捷寶開發在10月29日以總價5.6億元，買下「遠雄商舟」房地四戶、20個車位，若加上此次交易，該公司八天共斥資約16.9億元買「遠雄商舟」，創下今年北士科最大一筆商辦交易。

近年遠雄建設（5522）住宅、商辦雙頭布局，手上位在北士科的商辦大案「遠雄商舟」今年以來有不少交易，包括凌群開發斥資5.4億元買下房地四戶、20個車位；力鋼工業以約5.5億元買房地四戶、20個車位、兆芃國際投資斥資11.28億元買下八戶辦公室及40個車位。

遠雄建設表示，「遠雄商舟」總銷百億元，銷售率已達七、八成，預計2025年中完工交屋，將成為明年的營運動能之一。

世邦魏理仕台灣總經理林敬超表示，目前科技業、電子業仍有企業總部需求，不少自用型買方偏好新辦公室大樓，因此商辦市場仍維持熱絡的狀態。另外，壽險不動產投資的投報率門檻有望在年底放寬，倘若放寬後，壽險業可買的物件增多，屆時可望推升商辦市場再掀一股交易熱潮。