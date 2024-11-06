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三陽高階車款助攻 市占飆高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

三陽工業（2206）董事長吳清源多年前經過苦戰拿下三陽經營權，接手SYM品牌最慘時國內機車銷售市占僅9%，吳清源獨子吳奕成後來主導三陽新世代機車開發設計，開發出靈獸系列搶進高階車款，成功讓SYM品牌國內銷售市占率增至四成。

吳奕成認為，要抓住年輕人對於機車喜好的品味，願意搶買SYM機車，設計的系列車款就要吸睛，靈獸系列就是讓三陽機車從銷售墊底，重返國內機車銷售龍頭的功臣。

吳奕成主導靈獸系列對三陽來說不只帶動新車銷售，同時改變三陽機車品牌形象，成為追求性能、科技感及話題性年輕人的首選，影響所及，三陽的迪爵和JET等車款銷售也大增，成為三陽銷售大增的重要關鍵。

吳奕成說，喜歡重機族群的消費者收集四款靈獸已成目標，2018年誕生至今，先後發表象徵鳳凰、東方龍與麒麟等暢銷車款，壓軸車款靈龜是今年米蘭車展最大亮點，預計明年上市。

三陽 新車銷售

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