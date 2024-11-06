快訊

北東仍濕涼 新北石碇今晨16.3度 吳德榮：銀杏不侵台、秋颱共伴偏弱

無視選舉不確定性 美股收高 道指大漲逾400點

三陽機車拚年銷百萬輛 明年銷量將雙位數成長

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
三陽將進入下一階段三年計畫，將以外銷市場為主。 聯合報系資料照
三陽將進入下一階段三年計畫，將以外銷市場為主。 聯合報系資料照

2024年米蘭國際機車暨零配件展（EICMA）昨（5）日義大利登場，三陽工業（2206）董事吳奕成在展場宣布，三陽將進入下一階段三年計畫，將以外銷市場為主，力拚全球內、外銷達到百萬輛規模。

吳奕成是三陽工業董事長吳清源的獨子。吳奕成表示，今年台灣機車市場會較去年衰退，但三陽外銷年增約二成，全年銷售量與金額將較去年持續成長；國內機車市場站穩龍頭地位後，未來三陽將以外銷市場為主軸，搶攻龐大外銷市場大餅。

三陽米蘭機車展重點
三陽米蘭機車展重點

他說，此次在米蘭機車展「秀肌肉」，展出多款新車搶攻全球市場，將成為明年推升營收、獲利再登高峰的新動能。

今年台灣機車市場規模估年減至約70萬輛以上，但明年為汰舊換新政策最後一年，總市場可望再度回到80萬輛以上。至於外銷部分，三陽持續推出高品質高科技的機種加持，2025年銷量仍可望有雙位數的增長。

吳奕成指出，三陽已擬定三年計畫，以「開創、啟動」出發。開創是指在本業基礎上開創新局推動多角化經營，積極布局電動車能源市場及綠電碳權業務。啟動則為「百萬台銷售計劃」，透過強化外銷，以自有品牌SYM進軍國際市場。

三陽此次在米蘭機車展中展出SYM BT靈獸系列的壓軸車款TTLBT。吳奕成說，SYM的BT車系象徵「BESTIA（靈獸）」，以及「BEST TECH（最新科技）」之意，並運用創新設計手法，將東方文化四靈獸的元素融合進車輛設計中，至今SYM已推出象徵鳳凰的FNXBT、東方龍DRGBT、麒麟KRNBT，最後壓軸之作靈龜TTLBT則是此次車展的一大亮點。

今年米蘭機車展各大廠牌在電動機車與新能源動力上多所著墨。針對電動車布局，三陽指出，堅定推動與台灣中油組成國家隊的進程，並於今年9月於台南公開發表採用中油版本、軟碳負極材料電池的電動機車，目前正配合中油建置換電櫃中，未來會再推出搭配中油電池的新電動車機種。

電動車核心技術是電池，三陽強調，持續發展自有技術的亞福鋁電池，發展油電混合動力車種，去年推出PE3增程概念車，量產時間預定配合亞福在今年底小批量產，2026年底正式量產。

三陽 外銷 車展

延伸閱讀

砸89萬買器材偷中油價值6萬柴油 台中「霹靂油俠」慘賠百萬

台中5男女學南韓電影「霹靂油俠」 鑽破中油管線猛抽2000公升柴油

德專家預期電動車關稅爭端不會觸發中歐貿易戰

【重磅快評】中油董座爭3500億撥補 郭智輝敢接球嗎？

相關新聞

工具機鏈強攻日本半導體 東台、瀧澤科等迎新一波商機

台積電日本設廠效應擴大，在日本政府積極重建半導體產業鏈下，台日工具機鏈同盟愈趨穩固，台鏈中包括上銀、東台、瀧澤科、哈伯強...

預售屋飆漲熱區竟不在六都 房價漲幅冠軍在這縣市

《天下》爬梳實價登錄數據，發現全台預售屋交易熱區，竟然從六都與新竹等都會區，擴散到其他縣市。

工具機業界：明年Q2景氣回溫

全球第三大的日本國際工具機展（JIMTOF 2024）昨（5）日開展，參展的東台集團、友嘉集團、上銀集團、瀧澤科及哈伯精...

產業戰略論壇27日登場 經長：AI躍經濟發展重要引擎

經濟部長郭智輝表示，台灣為世界提供最重要的AI算力，全球九成的AI伺服器出自台灣廠商，AI背後離不開台灣的半導體及資通訊...

三陽機車拚年銷百萬輛 明年銷量將雙位數成長

2024年米蘭國際機車暨零配件展（EICMA）昨（5）日義大利登場，三陽工業董事吳奕成在展場宣布，三陽將進入下一階段三年...

三陽高階車款助攻 市占飆高

三陽工業董事長吳清源多年前經過苦戰拿下三陽經營權，接手SYM品牌最慘時國內機車銷售市占僅9%，吳清源獨子吳奕成後來主導三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。