三陽機車拚年銷百萬輛 明年銷量將雙位數成長

2024年米蘭國際機車暨零配件展（EICMA）昨（5）日義大利登場，三陽工業（2206）董事吳奕成在展場宣布，三陽將進入下一階段三年計畫，將以外銷市場為主，力拚全球內、外銷達到百萬輛規模。

吳奕成是三陽工業董事長吳清源的獨子。吳奕成表示，今年台灣機車市場會較去年衰退，但三陽外銷年增約二成，全年銷售量與金額將較去年持續成長；國內機車市場站穩龍頭地位後，未來三陽將以外銷市場為主軸，搶攻龐大外銷市場大餅。

三陽米蘭機車展重點

他說，此次在米蘭機車展「秀肌肉」，展出多款新車搶攻全球市場，將成為明年推升營收、獲利再登高峰的新動能。

今年台灣機車市場規模估年減至約70萬輛以上，但明年為汰舊換新政策最後一年，總市場可望再度回到80萬輛以上。至於外銷部分，三陽持續推出高品質高科技的機種加持，2025年銷量仍可望有雙位數的增長。

吳奕成指出，三陽已擬定三年計畫，以「開創、啟動」出發。開創是指在本業基礎上開創新局推動多角化經營，積極布局電動車能源市場及綠電碳權業務。啟動則為「百萬台銷售計劃」，透過強化外銷，以自有品牌SYM進軍國際市場。

三陽此次在米蘭機車展中展出SYM BT靈獸系列的壓軸車款TTLBT。吳奕成說，SYM的BT車系象徵「BESTIA（靈獸）」，以及「BEST TECH（最新科技）」之意，並運用創新設計手法，將東方文化四靈獸的元素融合進車輛設計中，至今SYM已推出象徵鳳凰的FNXBT、東方龍DRGBT、麒麟KRNBT，最後壓軸之作靈龜TTLBT則是此次車展的一大亮點。

今年米蘭機車展各大廠牌在電動機車與新能源動力上多所著墨。針對電動車布局，三陽指出，堅定推動與台灣中油組成國家隊的進程，並於今年9月於台南公開發表採用中油版本、軟碳負極材料電池的電動機車，目前正配合中油建置換電櫃中，未來會再推出搭配中油電池的新電動車機種。

電動車核心技術是電池，三陽強調，持續發展自有技術的亞福鋁電池，發展油電混合動力車種，去年推出PE3增程概念車，量產時間預定配合亞福在今年底小批量產，2026年底正式量產。