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台電明年招募900人 甄試簡章12/26公告

中央社／ 台北5日電
台電招募新血規劃明年對外招考，包含配電、輸電、變電、電機等第一線電力人員，共涵蓋15類別、約900個名額。聯合報系資料照片／記者石秀華攝影
台電招募新血規劃明年對外招考，包含配電、輸電、變電、電機等第一線電力人員，共涵蓋15類別、約900個名額。聯合報系資料照片／記者石秀華攝影

台電招募新血規劃明年對外招考，包含配電、輸電、變電、電機等第一線電力人員，共涵蓋15類別、約900個名額，台電表示，甄試簡章預定12月26日上網公布，明年5月4日於台北、台中、高雄及花蓮等4個考區共同舉行初試。

近年因應退休潮及業務發展，為持續傳承電業核心技術，台電今天發布新聞稿表示，提前規劃未來人力需求，繼過去2年錄取名額皆破千人，明年持續大量招募新血，盼吸引更多專業人才加入台電團隊，共同為穩定供電努力。

台電說明，僱用人員甄試分為紙筆測驗初試，以及現場、實作測試的複試，這次招考包括配電、輸電、變電、電機、機械、土木工程及綜合行政等15類別，約900個名額；另落實身心障礙者工作權益保障，明年也將續辦身心障礙人員報考類別，預計招考33名。

台電指出，為邁向電力淨零排放轉型目標並確保穩定供電任務，近年持續投入強化電網韌性等重要電力建設，盼可延攬具有現場實務工作或相關經驗的專業人力，為達精準招募，這次甄試「配電線路維護類」將新增實作測試並納入總成績評分。

供電 台電

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