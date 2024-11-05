智慧經營／瀚亞投信海外股票部主管林元平 找對方向 打造冠軍團隊

瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平指出，經營管理如同帶領一個球隊，大家都想加入文化正向且戰績強悍的優秀隊伍，共同贏得比賽勝利。善用這個特質，創造對應的訓練方式跟文化，將更容易領導團隊及凝聚共識。只要積極經營球隊，就能吸引好的人才。而他隨時都在跟自己對話，以確定在做對的事，並往對的方向前進。

林元平的管理哲學是「追求卓越、成就夢想」秉持追求卓越心態，探索通往成功正道及方法。

同仁公司顧客 共創三贏

談到職涯的不同發展階段，林元平表示，當基金經理人前的研究員時期，是在一定範圍之下操作模型，理解產業供需、競爭、公司的優劣勢等，運用模型算出理想的進出場價格。當經理人以後，就橫跨不同產業、國家，範圍更廣，要進行正確的調整，以達到更好的績效，不過還是得在既有的框架之內。

至於擔任主管，公司一定會有大方向，同時也期望主管提出相對應的想法跟策略來達到目標；同時也要適時理解組員，帶領團隊一同往公司的大方向移動，這是與擔任研究員與經理人比較不同的地方。

身兼海外股票與固定收益部主管的他，需要負責20多個商品。怎樣去確認資源放在具成長性的商品跟策略上，讓每個組員持續有價值上的增長，創造同仁、公司、顧客三贏，就得花費心力思考。因為公司的目標會微調，市場狀況也會不同，每個同仁的心態跟能力也有所差異，都需要去做細微的調整。

舉例來說，2022年年初，全球及美國的科技股開始長達將近一年的重挫，所操作的基金產品跌幅較其他同類型基金為重。但林元平堅持正向思考，經由內部反覆的討論及計算，看到全球半導體類股在評價大幅修正後的絕佳投資機會。搭配上人類對於半導體的需求持續走升，研判在庫存修正三至四季後將迎來下一個上升的周期。故在基金操作上，在當年的第4季開始積極增持半導體產業。

接下來受益於生成式AI在2022年底至2023年初橫空出世，並引爆狂熱的需求及半導體族群大漲，基金績效開始向前奔馳，獲得客戶的認同及肯定。林元平認為，將過去的失誤轉換為能量，並在未來的競賽當中扳回一城才是重點。主動型基金經理人都想達到的境界就是，在逆風時期許基金展現韌性，而在順風時能達到客戶的期望值。

資產管理業變化相當快、競爭激烈，猶如衝浪。他認為，每次挑戰皆是成長機會，必須因應不同情境與狀況，靈活調整策略；身為主管更需要對自己的判斷負責，並承擔相對應的責任，他時不時地反思自己的價值，並劃出一條正確的道路，帶領團隊竭盡所能、向前奔馳。

掌握投資機會 正向思考

若將這個理念，放回投資的本質：以對的價格買進優質的公司，折價買入當然更好。

身為主管，管理團隊，最重要的是團隊士氣，鼓勵團隊成員追求卓越。畢竟唯有卓越的績效才能吸引客戶的興趣，相當殘酷但也是現實的一面。就像冠亞軍賽的門票，絕對比熱身賽還貴得多，明星球員的薪資也勢必比板凳球員多。因此必須時常鼓勵自己並想盡辦法突破。

資產管理產業充滿教育程度高的菁英分子。管理上必須讓團隊成員了解，每個成員，都能當扭轉乾坤的球員，成為鎂光燈的焦點。當大家有一樣的目標後，搭配公司的資源，就可驅動團隊一起邁向正向循環。

如同球隊的訓練及比賽，每個球員皆需致力於培養自己，定時訓練、讓自己融入團隊去做不同的戰術，當你上場的時候，你就可以發揮，對比賽的勝負自能產生正向的幫助。

不論是操作基金或是管理團隊，都有一定程度上的壓力。對林元平而言，與自己對話，是消弭壓力的方式。他經常在開車或走路的路途中與自己聊天，問自己是不是在做對的事以及做出適當的決策。

很多時候，操作、管理端都要去做決策。他認為對自己誠實很重要，該認錯的就認錯。操作基金上，現在會與團隊同仁開誠布公的討論，讓每個投資決策都可以被驗證，透過團隊的各層面的分析與討論，藉此共創佳績。