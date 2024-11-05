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行銷線上／客戶成功 提升員工滿意度

經濟日報／ 許縈欣（立勤資訊客戶成功經理）

在競爭激烈的商業環境中，許多公司意識到客戶成功不僅關乎業務增長，還與員工滿意度和留任率密切相關。業界觀察發現，將客戶成功置於核心的企業往往能夠創造一個良性循環，既提高客戶忠誠度，又增強員工的工作滿足感。

在第一層面向，客戶成功與員工滿意度的關聯。

首先，可以提升員工參與度。當公司將重點放在提供卓越的客戶體驗時，員工能夠清晰地看到自己工作對客戶的直接影響，員工會感覺到較強烈的使命感，當員工看到自己的工作對客戶滿意度產生直接影響時，他們會覺得自己更有價值，與公司的使命更緊密相連。

根據全球最知名的民調公司蓋洛普（Gallup）在2023年的一項研究發現，員工參與度高的公司，其客戶忠誠度和互動率比參與度低的公司高出10%。這說明了，專注客戶成功與員工參與度之間存在著密切的正相關。

其次，創造正面工作關係。以客戶成功為中心的企業，通常會努力營造一個支持性的工作氛圍，讓員工感到自己的聲音被傾聽、被重視。而在這樣的環境中，員工也更願意為公司和客戶付出努力。

線上問卷調查公司SurveyMonkey的一項調查顯示，在工作中感到快樂和滿意的員工，離職可能性大大降低。這種正面的工作環境不僅提高了員工滿意度，還有效降低了人員流動率。

第三，強化雇主品牌：當員工對公司的客戶導向文化感到自豪時，他們更有可能成為公司的品牌大使。滿意度高的員工會主動向外界推薦自己的雇主，良好的口碑推薦在無形中會增強公司的雇主品牌。

強大的雇主品牌不僅能吸引優秀人才，也顯著地降低人力招募成本。業界的品牌顧問公司普遍發現，優秀的雇主品牌能減少近一半的招募成本，並將人員流動率降低快三成。

在第二面向上，客戶成功對人員流動率的影響。

首先，對於提升業務績效。當員工感受到自己的工作對客戶有實質性影響時，他們更有可能全身心投入工作。這種投入不僅提高整體業務績效，也讓員工留任穩定性增加。

其次，專業成長機會。專注於客戶成功的公司，通常有較高的機率會為員工提供明確的職涯發展路徑，和持續學習的機會。這種投資讓員工會感到自己的職涯發展得到了培養，進一步增強忠誠度。

而且在公司服務時間愈長的員工，隨著時間的推移不斷積累知識，提高有效服務客戶的能力。這些專業知識不僅能讓客戶受益，還能增強員工的自信心和工作滿意度。

將客戶成功置於企業核心，確實能夠顯著提高員工滿意度和留任率。通過提升員工參與感、營造積極的工作環境、強化雇主品牌以及提供職涯發展機會，公司不僅能夠留住優秀人才，還能吸引新的人才加入。

這種良性循環最終將轉化為更好的客戶服務和更強的競爭優勢，為公司的長期成功奠定堅實基礎。

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