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人力管理／餐飲界難題 七大解方

經濟日報／ 朱志成（中華民國全國創新創業總會資深專案顧問）
企業發展面臨缺人議題。示意圖。 聯合報系資料庫
企業發展面臨缺人議題。示意圖。 聯合報系資料庫

企業發展面臨缺人議題，是趨勢也是無解的難題，在少子化、人口高齡化情況下，我常隱喻若能參照「三商巧福」模式，品牌發展更能順利，重點在於由央廚出（半）成品，在門市訓練快速，品質穩定，損耗極低，出餐快，正兼職比降低，不需要空班等優勢。

在此提出以下幾個解方：

一、人力規劃、超前部屬：人員盤點+－÷ 。分別是缺人(+)： 招募徵選計畫。過剩（-）：冗員裁減、調整計畫。增能(Ｘ) ：教育訓練方案。精進(÷)：人力精實計畫；情境領導象限（意願、能力）運用。

二、加強知識管理：企業將有經驗能力的做事方法、思考邏輯以及資深同仁的知識經驗法則、解決問題能力都製成可用資料呈現，如文字、表格、圖表等方式，並落實到企業裡每個員工職能的提升，由知識提升到智慧管理，並持續精進流程，與時俱進提升競爭力，建立數位企業的永續經營模式，以作為研擬正確決策、可量化、可視化等。

三、增強員工的KSAO：K（Knowledge）：工作任務需要的業知識；S（Skill）：工作中完成務的工作技巧和經驗；A（Ability）：能力、素質；O（Others）：有效完成工作的個性特質、態度。                        

四、商品優化：20/80法則（帕雷托法則，多運用在菜單設計、CRM策略、員工發展等）、商品象限分析／策略擬定（毛利率、銷售比），顧客抉擇快，銷售快，利潤高、金流快等。

五、馬斯洛層次需求：首要滿足員工基本需求，獲得內外肯定，並有歸屬感及工作價值（樂在工作）， 最終獲得企業器重，自我實現人生理想。

六、提高翻桌率思維：環境空間、桌椅調整、服務型態、菜單優化、科技設備（軟體）導入、流程改善、強化訓練、行銷方案等。

七、內外部招募管道開發：人力銀行、FB等粉絲團、網路、門市、官網、勞工局、建教合作、人力派遣、薪酬設計（久任獎金、推薦獎金等）、工作外包等。

企業也可以善用政府補助、資源，包括雇主獎助措施、婦女再就業、職務再設計、企業人力提升計畫等。當然，企業需建立良好的品牌形象，透過社會責任和企業文化的宣傳，吸引那些對企業價值觀有共鳴的人才。留才策略包括員工內部創業、分紅、入股，以及優化薪酬福利等，並考慮任用穩定性高的特殊族群，包括弱勢、二度就業及中高齡長者等，用靈活的工作安排適才適用。

中高齡

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