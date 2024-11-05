管理錦囊／聰明決策 聚焦人事時

事業經營繁瑣如麻，妥善分類方能有效管理。故，西方管理科學有五要素，分別是生產管理、行銷管理、人力資源管理、資訊管理以及財務管理，簡稱五管。探究其本質係以專業功能區分，將管理要素進行分類，以便進行科學化管理，而後方有效能與效率之說。

然而，長期著重在功能性的劃分，容易過度簡化管理工作的複雜性，進而產生專業傲慢的迷思，而忽略了事業經營的核心與重點在於人。忽略人的因素，就如同緣木求魚般，再好的制度與策略，終究也是英雄無用武之地。也因此，除了上述管理職能外，仍須輔以時間與空間之管理思維，方能妥適且勝任管理工作。簡言之，經營管理不外乎人、事、時三個面向，這三者之間，存在著微妙關係。如何拿捏與盤算，考驗與挑戰著管理者的智慧。

一、待人不慍不怒：打得愈用力，皮球彈得愈高。觀察小朋友玩皮球，若能控制拍球的力道與節奏，則皮球可受控制的程度及穩定度均相對高。當人與球融為一體，往往就能夠創造出優美的體態與愉悅的趣味。

以軍隊為例，留心人心向背，留意恩威並濟，一個無法凝聚向心力的部隊，斷無戰力可言，更別說打勝仗。

二、待事不偏不倚：試問一個人若習慣偏食、三餐都吃肉，日子久了身體不會出狀況嗎？就業務管理而言，不宜過於集中，尤其主要獲利過於依賴單一來源。就如同三餐飲食均衡般，應設定主力商品或市場之上限，以避免過於集中妥適分散風險。

以銀行業為例，探究金融危機的起源，絕大多數源自於過度依賴單一產品或市場，只貪圖眼前的豐厚利益，而忽略日益高升的集中度風險。

三、待時不急不徐：俗話說：「來得早，不如來得巧。」時機未成熟，往往不易成事；時機過於成熟，往往機會已過。因此，對於時機點輕重緩急之掌握，就顯得格外重要，過猶不及。看準時機並順勢而為，開創新局。

以企業經營為例，常關注營收減少，卻往往忽略獲利創新高，而面臨外在環境引起的持續虧損時，反而應有產業調整後物極必反的警覺性。

探究我國超市龍頭全聯福利中心的崛起，把握全聯社轉型現代化超市之契機，適時切入市場，對內有效凝聚及穩定員工向心力，對外成功區隔出新市場並積極拓展新客群。

在求新求變的過程中，形塑出自己的組織文化與獨特的經營模式，最後奠定市場領先的地位。

企業的經營固然需要許多管理知識與技巧，但是組織的核心畢竟是人。因此，新世代的管理者除了應處處留心管理的五項要素外，同時亦須時時留意人、事及時，在經營管理上的重要性。