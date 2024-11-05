明台產險參訪台江國家公園 秉持「自然正成長」理念

為了讓員工在不斷變化的市場環境中提升應對挑戰的能力，明台產險每年都會舉辦多場不同主題的幹訓班課程，除聘請各領域的專家或由內部高階主管分享實務經驗與專業知識之外，並安排戶外參訪體驗活動，幫助參訓學員掌握最新的管理趨勢和市場動態，展現明台產險對人才培養的長期承諾，以及對未來挑戰的積極應對，強化企業文化和組織凝聚力。

明台產險繼9月與台江國家公園簽訂「黑面琵鷺」友善棲地的長期合作計劃後，為強化企業內部對「自然正成長」理念的認識及具體實現，11月4日特別由董事長親自帶領CSV幹訓班與AI幹訓班學員聯合外訓實地參訪台江國家公園，探索感受大自然的美好與珍貴。透過專業導覽及體驗活動，讓同仁有機會學習-「維護濕地及紅樹林豐富的生態系統，提升保護區內水流交換量以改善棲地品質，推動漁民提供安心覓食的友善環境」，並據以理解這些措施對於全球瀕危鳥種「黑面琵鷺」棲地環境保育的重要性。希望透過公私協力緊密合作能擴大生物多樣性保護的成效，促進國家公園、漁民、企業一同實踐自然環境與社會永續共榮的願景。

明台產險不僅持續致力於員工多元化培訓，提供更豐富的學習資源，同時深耕員工永續發展策略的理念；更希望傳遞「自然正成長」理念融入企業文化的實際行動，激發合作夥伴與客戶對永續發展的共鳴，為環境教育及生態保育貢獻更多力量，推動生物多樣性的持續發展。

此次特別邀請台南當地重要客戶一同參訪台江國家公園，這是明台產險與客戶共同參與永續發展的一個新起點，藉由參訪活動分享彼此在環保及社會責任方面的看法，也增強雙方共同追求永續目標的緊密關係。明台產險未來仍會繼續實踐企業對環境保護和社會責任的長期承諾，落實SDGs優質教育、淨水與衛生、陸域保育、永續發展夥伴關係等多項永續發展目標，成為客戶心中可靠且具社會責任感的合作夥伴。