圓展四款新產品榮獲2025台灣精品獎

圓展（3669）宣布旗下雙鏡頭自動追蹤攝影機AVer TR535(N)系列、醫療級一體式PTZ攝影機MD720UIS、吸頂式喇叭麥克風系統 FONE700及AI咖啡生豆嚴選機avercasso CS Lite，四款產品獲第33屆台灣精品獎，展現跨領域的技術實力與創新成就。

台灣精品獎由經濟部設立，有「台灣產業界奧斯卡獎」之譽，旨在表揚引領產業創新的優質產品。此次圓展四款產品從近千件產品中脫穎而出的全數獲獎，不僅顯示圓展在多領域的科技突破，更代表持續推動產業進步的承諾。

圓展表示，四款得獎產品涵蓋專業影音、智慧醫療、視訊會議及AI智慧農業等領域。其中，TR535(N)系列：為頂規雙鏡頭自動追蹤攝影機，配備4種AI追蹤模式，提供精確流暢的追蹤與高清畫質，完美適用多種應用場景。

MD720UIS是圓展第一台All-in-one醫療級攝影機，搭載Android™系統，具備AI跌倒偵測、夜視等功能，提升醫療監護效率，保障患者安全。

FONE700為視訊會議專用的吸頂式喇叭麥克風系統，音訊超清晰，且只需一條USB即可開始開會，適合企業各種類型的會議場合。

至於CS Lite為全球首創的AI咖啡生豆嚴選機，具備高精準度的影像識別技術，助力咖啡生豆分級，提升咖啡品質。

圓展表示，未來將繼續致力於開發具市場潛力與社會價值的高品質產品。透過台灣精品獎這一重要肯定，圓展將進一步推動台灣創新產品走向世界舞台，展現台灣產業的實力與韌性。