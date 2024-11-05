快訊

曝行政院致電安排工作 施俊吉回絕喊「明天就退休」…親揭下一步要做這事

圓展四款新產品榮獲2025台灣精品獎

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓展（3669）宣布旗下雙鏡頭自動追蹤攝影機AVer TR535(N)系列、醫療級一體式PTZ攝影機MD720UIS、吸頂式喇叭麥克風系統 FONE700及AI咖啡生豆嚴選機avercasso CS Lite，四款產品獲第33屆台灣精品獎，展現跨領域的技術實力與創新成就。

台灣精品獎由經濟部設立，有「台灣產業界奧斯卡獎」之譽，旨在表揚引領產業創新的優質產品。此次圓展四款產品從近千件產品中脫穎而出的全數獲獎，不僅顯示圓展在多領域的科技突破，更代表持續推動產業進步的承諾。

圓展表示，四款得獎產品涵蓋專業影音、智慧醫療、視訊會議及AI智慧農業等領域。其中，TR535(N)系列：為頂規雙鏡頭自動追蹤攝影機，配備4種AI追蹤模式，提供精確流暢的追蹤與高清畫質，完美適用多種應用場景。

MD720UIS是圓展第一台All-in-one醫療級攝影機，搭載Android™系統，具備AI跌倒偵測、夜視等功能，提升醫療監護效率，保障患者安全。

FONE700為視訊會議專用的吸頂式喇叭麥克風系統，音訊超清晰，且只需一條USB即可開始開會，適合企業各種類型的會議場合。

至於CS Lite為全球首創的AI咖啡生豆嚴選機，具備高精準度的影像識別技術，助力咖啡生豆分級，提升咖啡品質。

圓展表示，未來將繼續致力於開發具市場潛力與社會價值的高品質產品。透過台灣精品獎這一重要肯定，圓展將進一步推動台灣創新產品走向世界舞台，展現台灣產業的實力與韌性。

AI 咖啡 圓展

延伸閱讀

吳秉叡爆氣摔麥克風 王鴻薇：請關心倒楣的吳思瑤

月銷破千超搶手！奎士咖啡Ｘ王鵬傑推「超萌迷你可頌」

移民署南投站文化交流 越南手沖咖啡驚豔台灣人

遭麥克風誤砸不要羅智強關心 吳思瑤：政治癡漢不要關心我

相關新聞

勤凱10月營收歷史次高 前三季EPS 4.34元 超越去年

電子材料大廠勤凱（4760）10月營收再次報喜，在下游客戶回補庫存、平均出貨單價（ASP）走揚中，單月交出1.68億元歷...

攻虛擬主播市場 17LIVE收購日本虛擬主播公司

新加坡交易所第一家以直播產業上市的17LIVE集團5日宣布，以自有資金收購日本虛擬主播公司N Craft全部股權，將N ...

投資客斷頭潮來了？前三季全國法拍件數增約一成 這縣市大增九成

根據內政部統計，全國截至9月為止，拍賣移轉棟數達2,928棟，與上季同期相比成長約10.3%。

台積電加持、現又評估蓋捷運 台南市五大區漲勢兇猛

台南捷運深綠線已完成可行性研究期末成果，不過計畫還有待送交通部審議通過，但沿線區域房價已先反映；據台灣房屋集團彙整實價登...

台泥綠能嘉義漁電共生案場亮相 嘉義、高雄將再建150 MW

台泥（1101）旗下嘉謙綠能5日在嘉義布袋漁電共生一期案場舉辦「漁電共生 健康共享」活動，該案場A-F六區已於2022年...

央行年底前祭第8波打炒房？賴正鎰曝這原因建議：母湯！

央行是否在今年底祭出更嚴格的第八波信用管制？引熱議。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰說，年底是交屋潮，光看數字易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。