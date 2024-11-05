快訊

北部人下班記得帶傘！4縣市發大雨特報 恐一路下到明天

《黑白大廚》港點女王來了！鄭智善3日快閃金門 狂掃鋼刀、高梁酒

趙少康自曝「死而復生」動心臟手術 名醫魏崢執刀動這三處、揭他身體狀況

找不到接盤俠了？新北法拍移轉量大增9成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影

打房效果出現？住商機構彙整內政部數據，今年前三季全國拍賣移轉棟數2,928棟，比去年同期成長約一成，其中新北市法拍移轉量更大漲達9成。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，前三季法拍量出現增長，雖仍屬歷年來次低，惟央行今年以來相繼推出第六、七波信用管制措施，且目標多戶、投資族群，令部分區域法拍量體出現攀升。

賴志昶表示，近年來拍賣移轉棟數屢創新低，主要與房貸利率相對低點、房價走勢上揚等因素有關，讓資金斷頭屋主能安全找到下家。

但下半年受第七波信用管制衝擊，多戶族貸款條件受限，加上銀行滿水位問題難解，整體買氣趨冷，投資或置產族若資金出現缺口，又適逢市場急凍難以找到「接盤俠」，易讓物件出現在法拍市場。

另據內政部數據，六都中以新北市達692棟最多，且與去年前三季數據相比，新北市法拍移轉棟數增長90.6%，漲幅也是六都之最。

賴志昶表示，新北市近年來各大重劃區蓬勃發展，不少區域又相對房價親民，磁吸首購族群，惟此類生活機能或重大建設仍未實現之區域，投資炒作風氣也更勝，也讓區域適逢房市波動，易讓地區出現部分法拍潮。

高房價時代，不少人會到法拍市場找低價物件，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，法拍流程、規定與一般交易市場大不相同，得標後必須在拍定7日內繳清尾款，雖有銀行可提供代墊款，但利率可能在6%以上。

另外許多法拍屋債權狀況複雜，或有特殊情形法院不點交，可能取得所有權卻無法使用，建議詳閱法拍物件詳細資料，並確實了解拍賣程序，以免投入資金卻白忙一場。

全國暨六都法拍移轉量變化。表／住商機構提供
全國暨六都法拍移轉量變化。表／住商機構提供

房價

延伸閱讀

投資客斷頭潮來了？前三季全國法拍件數增約一成 這縣市大增九成

帶狀皰疹疫苗費用高民眾卻步 新北衛生局：明年起補助

川普霸凌林郁婷 新北市議會藍黨團酸民進黨靜悄悄「只敢批評劉德華」

新北長者交通事故死傷年均6173人 未依規定讓車最大宗

相關新聞

投資客斷頭潮來了？前三季全國法拍件數增約一成 這縣市大增九成

根據內政部統計，全國截至9月為止，拍賣移轉棟數達2,928棟，與上季同期相比成長約10.3%。

攻虛擬主播市場 17LIVE收購日本虛擬主播公司

新加坡交易所第一家以直播產業上市的17LIVE集團5日宣布，以自有資金收購日本虛擬主播公司N Craft全部股權，將N ...

台積電加持、現又評估蓋捷運 台南市五大區漲勢兇猛

台南捷運深綠線已完成可行性研究期末成果，不過計畫還有待送交通部審議通過，但沿線區域房價已先反映；據台灣房屋集團彙整實價登...

台泥綠能嘉義漁電共生案場亮相 嘉義、高雄將再建150 MW

台泥（1101）旗下嘉謙綠能5日在嘉義布袋漁電共生一期案場舉辦「漁電共生 健康共享」活動，該案場A-F六區已於2022年...

央行年底前祭第8波打炒房？賴正鎰曝這原因建議：母湯！

央行是否在今年底祭出更嚴格的第八波信用管制？引熱議。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰說，年底是交屋潮，光看數字易...

一季少二個！六都僅剩這都房價所得比不到10倍

信義房屋表示，2024年第2季的房價所得比再創新高，六都上一季還有桃園、台南與高雄的房價所得比不到10倍，第2季只剩下桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。