找不到接盤俠了？新北法拍移轉量大增9成

打房效果出現？住商機構彙整內政部數據，今年前三季全國拍賣移轉棟數2,928棟，比去年同期成長約一成，其中新北市法拍移轉量更大漲達9成。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，前三季法拍量出現增長，雖仍屬歷年來次低，惟央行今年以來相繼推出第六、七波信用管制措施，且目標多戶、投資族群，令部分區域法拍量體出現攀升。

賴志昶表示，近年來拍賣移轉棟數屢創新低，主要與房貸利率相對低點、房價走勢上揚等因素有關，讓資金斷頭屋主能安全找到下家。

但下半年受第七波信用管制衝擊，多戶族貸款條件受限，加上銀行滿水位問題難解，整體買氣趨冷，投資或置產族若資金出現缺口，又適逢市場急凍難以找到「接盤俠」，易讓物件出現在法拍市場。

另據內政部數據，六都中以新北市達692棟最多，且與去年前三季數據相比，新北市法拍移轉棟數增長90.6%，漲幅也是六都之最。

賴志昶表示，新北市近年來各大重劃區蓬勃發展，不少區域又相對房價親民，磁吸首購族群，惟此類生活機能或重大建設仍未實現之區域，投資炒作風氣也更勝，也讓區域適逢房市波動，易讓地區出現部分法拍潮。

高房價時代，不少人會到法拍市場找低價物件，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，法拍流程、規定與一般交易市場大不相同，得標後必須在拍定7日內繳清尾款，雖有銀行可提供代墊款，但利率可能在6%以上。