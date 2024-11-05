攻虛擬主播市場 17LIVE收購日本虛擬主播公司

新加坡交易所第一家以直播產業上市的17LIVE集團5日宣布，以自有資金收購日本虛擬主播公司N Craft全部股權，將N Craft納為100%持股的關係企業，此次策略性收購會新增約140名自有IP虛擬主播至公司平台，進一步強化集團在虛擬主播事業版圖的布局。

17LIVE指出，N Craft是一家專門以開發自有IP虛擬主播與經紀管理業務為主的虛擬主播公司，並打造有趣的直播互動表演內容，來加深粉絲對虛擬主播的情感連結與參與。此次收購包含N Craf旗下品牌「V-iii」，該品牌專注於孵育剛出道的虛擬主播成為虛擬世界的網紅，

17LIVE表示，今年實施「17LIVE前進策略」，將透過加強平台競爭力、營收多元化、併購與異業聯盟的三大核心計畫，帶動集團整體營運規模。此次的併購計畫便是基於此策略執行。受益日本豐富的動漫文化以及對虛擬內容日益增加的需求，集團看好全球虛擬內容市場未來潛力與成長性。

17LIVE表示，全球動漫市場，2023年估值為312.3億美元，以9.8%的年均複合成長率，穩健強勁成長。其中日本居領導地位，占全球動漫營收40%以上。同時，日本虛擬主播市場，作為V-Liver（虛擬主播）市場的一部分，目前估值約為5億美元，快速增長中。

透過整合N Craft在虛擬主播產業的專業知識與技術，17LIVE將能更有效營運現有的虛擬主播業務，且新增約140名自有IP虛擬主播。去年底為發展虛擬主播業務，集團併購以專門製作虛擬主播的公司NexuStella，未來兩家公司將整合各自所長共同合作，以擴大集團虛擬主播IP業務，共同打造嶄新的虛擬主播製作品牌。

集團V-Liver（虛擬主播）直播收入在2024年上半年達到480萬美元，較2023年上半年的150萬美元同比增長超過三倍。這一顯著增長突顯了V-Liver直播作為重要收入來源的成長潛力。17LIVE表示，期待此次併購未來為集團增添更多成長動能。

17LIVE表示，此次收購計劃預計對集團截至2024年12月31日的每股合併有形資產淨值與每股收益產生實質性影響。