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投資客斷頭潮來了？前三季全國法拍件數增約一成 這縣市大增九成
根據內政部統計，全國截至9月為止，拍賣移轉棟數達2,928棟，與上季同期相比成長約10.3%。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，前三季法拍量出現增長，雖仍屬歷年來次低，惟央行今年以來相繼推出第六、七波信用管制措施，且皆劍指多戶、投資族群，讓部分口袋淺屋主出現資金斷頭，令部分區域法拍量體出現攀升。
另據內政部數據，六都中以新北市達692棟最多，且與去年前三季數據相比，新北市法拍移轉棟數增長90.6%，漲幅也是六都之最。
賴志昶表示，新北市近年來各大重劃區蓬勃發展，不少區域又相對房價親民，磁吸首購族群，惟此類生活機能或重大建設仍未實現之區域，投資炒作風氣也更勝，也讓區域適逢房市波動，易讓地區出現部分法拍潮。
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