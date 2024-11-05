投資客斷頭潮來了？前三季全國法拍件數增約一成 這縣市大增九成

根據內政部統計，全國截至9月為止，拍賣移轉棟數達2,928棟，與上季同期相比成長約10.3%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，前三季法拍量出現增長，雖仍屬歷年來次低，惟央行今年以來相繼推出第六、七波信用管制措施，且皆劍指多戶、投資族群，讓部分口袋淺屋主出現資金斷頭，令部分區域法拍量體出現攀升。

另據內政部數據，六都中以新北市達692棟最多，且與去年前三季數據相比，新北市法拍移轉棟數增長90.6%，漲幅也是六都之最。